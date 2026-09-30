Încă un guvern UE a intrat în criză și este în pericol să se prăbușească

În vreme ce România traversează de luni bune o criză politică, Slovacia a făcut primul pas marți spre instabilitate, prin îndepărtarea unui ministru, mutare ce ar putea doborî coaliția premierului Robert Fico.

Parlamentul slovac a votat marți în favoarea demiterii ministrului mediului Tomas Taraba, care deține și funcția de viceprim-ministru, într-o mișcare ce amenință majoritatea fragilă a guvernului naționalist condus de premierul Robert Fico.

Taraba, susținut în această funcție de Partidul Național Slovac (SNS, extrema dreaptă), partener al partidului Smer, al lui Fico, a amenințat că va forma un nou grup de opoziție împreună cu alți deputați, scrie AFP.

SNS a votat alături de opoziție pentru demiterea lui Taraba. „SNS și-a pierdut complet încrederea în ministru, care lucra în interes propriu”, a explicat liderul partidului, Andrej Danko.

Un conflict intern de partid

Cauza imediată a crizei o reprezintă încercarea lui Danko de a-l înlătura pe Taraba, care a intrat în guvern fiind susținut de SNS, dar nu este membru al partidului, scrie publicația The Slovak Spectator.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat pe parcursul mandatului. SNS a respins cererea lui Taraba de a adera la partid în aprilie, în timp ce Danko s-a plâns că partidul său are un control redus asupra unui minister pentru care poartă responsabilitatea politică.

De asemenea, l-a criticat pe Taraba în legătură cu licitațiile și contractele și a fost în dezacord cu acesta în privința mai multor politici de mediu.

În luna august, Danko a declarat că cei doi nu mai comunicau și a spus că dorește ca viceministrul mediului, Filip Kuffa, să îl înlocuiască pe Taraba.

Fico a înaintat propunerea SNS de demitere a lui Taraba președintelui Peter Pellegrini pe 15 septembrie.

Taraba a avertizat că, în cazul în care va fi demis din funcția de ministru, intenționează să se întoarcă în parlament ca deputat independent, și nu să se alăture unuia dintre grupurile parlamentare ale coaliției.

Fico spune că e gata de anticipate

De la șefia guvernului, Robert Fico a precizat că propriul său partid, Smer, se va reuni miercuri pentru a „decide următoarele etape”.

Fico vorbise săptămâna trecută despre posibilitatea de a convoca alegeri anticipate, în contextul acestei crize.

„Dacă vreți să o destrămați (coaliția guvernamentală, n.r.), atunci destrămați-o. Spre deosebire de alții, eu sunt pregătit pentru ianuarie”, a spus el, cu referire la dată posibilă pentru noi alegeri parlamentare.

Guvernul tripartit al lui Fico s-a bazat pe sprijinul mai multor deputați independenți loiali pentru a controla 78 de locuri în parlamentul format din 150 de membri. Moțiunea de demitere a lui Taraba a obținut 77 de voturi.

Fico ar putea încerca să reformeze coaliția de guvernare împreună cu partenerii actuali. O cădere a guvernului nu ar declanșa automat alegeri, întrucât Constituția prevede formarea unui alt cabinet.

Mandatul lui Fico

Robert Fico, premierul populist care a condus deja Slovacia de trei ori în trecut, a revenit la putere în 2023, pe o platformă puternic eurosceptică.

De atunci, parlamentul slovac a modificat Constituția țării pentru a acorda prioritate dreptului național față de dreptul UE. Guvernarea a fost de asemenea acuzată pentru atacul la adresa justiției și al presei publice.

Legislativul a adoptat de asemenea amendamente menite să restricționeze drepturile persoanelor LGBTQ+.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la începutul anului 2025 pentru a protesta împotriva dorinței lui Fico de a stabili legături strânse cu Kremlinul și a inițiativelor sale de a controla mass-media și sectorul cultural.

Sondajele de opinie arată că partidele aflate la putere ar putea pierde puterea în urma alegerilor, scrie Reuters.