Încă un mare depozit Wildberries din Rusia arde violent. Câte au lovit ucrainenii până acum

Un centru logistic major al Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a luat foc în urma unui atac cu drone ucrainene, în urma căruia o persoană a fost rănită, a declarat miercuri pe Telegram guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Miliayev, potrivit Reuters.

Wildberries a confirmat atacul într-o postare separată pe Telegram și a spus că a evacuat personalul din unitate, redirecționând în același timp fluxurile de livrări.

Imagini neconfirmate postate online arată un incendiu violent care pare să fi cuprins tot centrul logistic al marelui retailer online și o coloană uriașă de fum.

A massive fire has engulfed a Wildberries logistics center (194,500 sq m) in Aleksin, Russia's Tula region, following a drone attack. pic.twitter.com/zR21rBOVGb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 5, 2026

Milyayev a precizat că au fost avariate și două unități industriale din orașul Novomoskovsk și din zona Uzlovaya, precum și două blocuri de locuințe dintr-o altă parte a regiunii Tula.

Ucrainenii au lovit cel puțin 20 de depozite Wildberries

Forțele ucrainene au lovit cel puțin 19 depozite ale companiei Wildberries de pe teritoriul rusesc de la primul atac asupra unui astfel de centrul logistic al marelui retailer online, a scris Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare, publicată azi noapte, înainte de lovitura din Tula.

Campania de atacuri a Ucrainei a crescut costul războiului pentru întreprinderile rusești mici și mijlocii care depind de platforma Wildberries, precum și pentru consumatorii ruși care utilizează serviciile retailetului, în special în zonele urbane pe care Kremlinul a încercat să le protejeze de război, notează think-tank-ul american.

Forțele ucrainene au lovit un alt depozit al companiei Wildberries, din regiunea Leningrad, și în noaptea de 3 spre 4 august.

Comandantul Forțelor ucrainene pentru sisteme fără pilot (USF), maiorul Robert „Magyar” Brovdi, a spus marți că forțele ucrainene au lovit depozitul Wildberries situat în apropierea orașului Sankt Petersburg.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, și serviciul de presă al Wildberries au confirmat un atac cu drone asupra depozitului Wildberries din Krasny Bor, regiunea Leningrad (la sud-est de Sankt Petersburg).