Încă un oraș din România ia măsuri de raționalizare a curentului electric. Iluminatul stradal va fi redus cu 50%, iar cel arhitectural va fi oprit

Primăria Arad a decis, marți, în urma unui apel al prefectului, să reducă la 50% intensitatea iluminatului public pe străzile unde tehnologia permite acest lucru, în timp ce iluminatul arhitectural va fi suspendat.

„Începând de astăzi, Primăria municipiului Arad dispune două prime măsuri de economisire a energiei electrice, menite să reducă presiunea asupra rețelei și să optimizeze consumul de resurse la nivel local.

Decizia vine în contextul dificultăților energetice înregistrate la nivel național și vizează în primă fază sectorul iluminatului public și arhitectural din oraș. Astfel, se va opri temporar iluminatul public arhitectural și se va diminua cu 50% intensitatea iluminatului pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos”, a anunțat, print-un comunicat de presă, viceprimarul Lazăr Faur, potrivit Agerpres.

Anterior, Tribunalul Arad a anunțat că a decis să suspende iluminatul arhitectural pentru Palatul Justiției, „având în vedere contextul actual din domeniul energetic și preocuparea pentru reducerea consumului de energie”.

După decizia Tribunalului, prefectul județului, Mihai Pașca, a lansat un apel către instituții să ia măsuri similare.

„În contextul necesității utilizării responsabile a resurselor energetice și al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, operatorii economici și cetățenii județului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie”, a transmis Mihai Pașca.

Primăria Iaşi a comunicat, luni seară, că în şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) s-a decis ca iluminatul public să funcţioneze la o intensitate redusă cu 50 la sută până la 70 la sută, acolo unde este posibil, iar „pentru restul reţelei se vor face deconectări de fază”.

„Nu se opreşte iluminatul complet, ci se scad consumul şi intensitatea luminoasă”, a transmis Primăria Iaşi.

Totodată, iluminatul arhitectural va fi sistat începând cu ora 24.00 la sediul Primăriei şi la celelalte clădiri şi obiective publice unde este asigurat de municipalitate.

În cursul zilei de vineri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

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