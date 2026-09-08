Încă un proces pierdut de guvern la Curtea de Apel București

Procedura de selecție declanșată de Guvernul Bolojan pentru desemnarea viitorului judecător al României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a fost suspendată marți de Curtea de Apel București.

Curtea de Apel București a admis cererea de „suspendare a executării Memorandumului din 27 august 2026 privind „Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, până la pronunțarea instanței de fond”.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat în 3 septembrie 2026, avându-i ca părți pe Laura Mihaela Sarcină, reclamantă, și Guvernul României, pârât. Laura Sarcină a fost președintă a Tribunalului Gorj până în 25 august, când i-a expirat mandatul. Acum, este judecătoare la Curtea de Apel Craiova.

Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată tot la Curtea de Apel București.

Memorandumul suspendat de instanță a fost adoptat în 27 august de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Documentul stabilește procedura de desemnare a candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Propunerea României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie transmisă Consiliului UE până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Potrivit calendarului european, propunerea României pentru acest post trebuie transmisă Secretariatului General al Consiliului UE până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Dreptul UE nu impune statelor membre o anumită procedură pentru desfășurarea selecției, aceasta intrând în marja națională de apreciere. „În ultimii ani, însă, recomandările Comitetului 255 către statele membre au fost în sensul organizării unor astfel de proceduri de selecție echitabile, transparente și riguroase. Pe de altă parte, Comitetul 255 a emis avize favorabile și pentru candidați care îndeplineau cerințele din Tratate, deși nu trecuseră printr-o procedură națională de selecție”, spune Ministerul Justiției.