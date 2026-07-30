Incendii pe coasta Turciei: Care este situația în Antalya și Muğla și ce trebuie să știe turiștii

Canicula extremă a declanșat miercuri incendii violente pe coastele de vest și de sud ale Turciei, în urma cărora sute de persoane au fost evacuate, iar unele obiective turistice au fost închise, Euronews.com.

Pompierii continuau să se lupte joi cu incendiile active din mai multe regiuni ale Turciei, focul făcând ravagii în anumite zone din Antalya și în întreaga provincie Muğla, cunoscută pentru unele dintre cele mai vizitate stațiuni din țară.

Între timp, incendiile din Armutlu (Yalova), Domaniç și Altıntaş (Kütahya) și din Çanakkale au fost complet stinse, a anunțat ministrul turc al Agriculturii și Silviculturii, İbrahim Yumaklı.

Regiunile Antalya, Muğla și Balıkesir rămân în continuare amenințate de flăcări. Până miercuri, Turcia nu se afla în stare de urgență la nivel național din cauza incendiilor forestiere, focarele recente, inclusiv cele din districtul Kaş din Antalya, fiind stinse în câteva ore de la izbucnire.

Cu toate acestea, călătorii care se îndreaptă spre această regiune în această săptămână ar trebui să fie conștienți de anumite perturbări, scrie Euronews.com.

Autostrada Fethiye–Antalya a fost închisă temporar din cauza fumului provenit de la incendiul din Seydikemer și a fost redeschisă ulterior în condiții controlate.

Accesul la ruinele antice de la Olympos, din provincia Antalya, a fost închis.

În Kaş, o destinație populară pentru scufundări și excursii cu barca de pe coasta Licii, există un incendiu activ în pădurile din împrejurimi.

Case distruse, terenuri agricole în pericol

Cel mai grav incendiu activ se află în Seydikemer, un district situat pe dealurile dintre Fethiye și Marmaris. Incendiul a izbucnit miercuri dimineață pe un teren agricol, s-a extins în zona împădurită și a pus în pericol case și culturi.

Autoritățile au decis evacuarea a 45 de pacienți dintr-o unitate medicală locală.

În cele șase cartiere afectate, 408 de locuințe au fost evacuate, iar 703 de persoane și aproximativ 100 de animale au fost duse în siguranță. Cincizeci și cinci de clădiri au fost avariate, unele fiind complet distruse. Peste 25 de aeronave, 410 de vehicule terestre și peste 1.100 de membri ai personalului au fost mobilizați în zonă.

Miercuri au izbucnit cinci incendii separate și în provincia Balıkesir, situată între İzmir și coasta Dardanelelor. Cel mai grav a fost cel din Altınoluk, un oraș de pe litoralul Mării Egee, cunoscut pentru livezile sale de măslini.

Incendiul s-a extins rapid sub efectul vântului și a amenințat zonele rezidențiale, determinând evacuarea a 210 locuințe. Focul din Gömeç, din aceeași provincie, era încă activ joi seara, fiind mobilizate șase aeronave, cinci elicoptere și zeci de autospeciale.

Incendii și în Grecia

Coastele turcești ale mărilor Egee și Mediterană sunt extrem de vulnerabile la incendii în fiecare vară. Riscul major este generat de seceta prelungită, temperaturile de peste 40 grade Celsius din iulie și august, umiditatea scăzută și vânturile puternice și uscate din nord, numite „meltemi”, care favorizează propagarea rapidă a flăcărilor prin vegetație.

Grecia este, de asemenea, afectată de incendii pe continent și în insula Creta, în contextul în care flăcările s-au răspândit miercuri în toată Europa, după zile întregi de focare devastatoare în Spania și Franța.