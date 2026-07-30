Risc de incendii puternice în Grecia. Avertizare pentru românii care merg în vacanță

Românii care călătoresc în Grecia sunt avertizați de MAE că pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra începând de joi există un risc ridicat de incendii pentru regiunile Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia, insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insula Evia, insula Skyros), insulele din Egeea de Nord (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), insulele Ciclade și insula Creta.

Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să evite zonele afectate și să respecte cu strictețe instrucțiunile și recomandările autorităților elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte pagina de internet a Ministerului Protecției Civile și Crizelor Climatice elen, care conține informații oficiale despre evoluțiile incendiilor, inclusiv o hartă a acestora, precum și un ghid de autoprotecție în caz de incendiu: civilprotection.gov.gr/xartis.

Totodată, în caz de incendiu, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat Serviciul de Pompieri, la numărul 199.

MAE reamintește că românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro și reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (disponibilă gratuit în App Store și Google Play), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Trei pompieri greci au murit

Trei pompieri greci au murit în timp ce luptau împotriva incendiilor pe fondul vânturilor puternice de pe insula Creta și de pe continent, în contextul în care incendiile forestiere s-au răspândit miercuri în toată Europa, după zile întregi de incendii devastatoare în Spania și Franța, potrivit Reuters.

Doi pompieri au rămas blocați în incendiul de pe Creta, în apropierea satului Krya Vrysi, în timp ce se deplasau cu mașina între fronturile de foc. Un alt pompier a murit într-un incendiu separat din regiunea Peloponezului, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al pompierilor.

Locuitorii și turiștii au fost evacuați din Krya Vrysi și din alte sate din apropiere, au declarat localnicii pentru Reuters la telefon, pe măsură ce vânturile puternice au făcut ca incendiul să scape de sub control în apropierea unor destinații turistice populare.



„Vântul este incredibil – uneori nu poți sta în picioare. Flăcările erau uriașe, a fost cu adevărat înfricoșător”, a spus Chrissa Gioukaki, o locuitoare din zonă.

Flăcările s-au îndreptat spre sud-est, către orașul de coastă Agia Galini, unde hotelurile se întind pe un deal deasupra unui mic port. Turiștii au fost evacuați cu autobuze și mașini miercuri după-amiază, a declarat Charalampos Sevvas, proprietarul hotelului Galini Mare.

Și în insula Paros, una dintre cele mai frecventate insule grecești, după Santorini şi Mykonos, un incendiu de vegetație a făcut ravagii.

Șeful centrului de intervenție în situații de urgență al UE a declarat miercuri că Grecia și Italia se vor confrunta cu un risc crescut de incendii forestiere în următoarele săptămâni.

Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume, a suferit valuri de căldură record în acest an, pe măsură ce schimbările climatice provocate de om intensifică căldura și seceta care permit incendiilor să se răspândească mai repede.