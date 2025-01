Incendiile din Los Angeles: Care este rolul pudrei roz pulverizate de avioanele care luptă cu flăcările

Maşini, copaci şi mese de grădină complet acoperite de praf roz. În comitatul Los Angeles din SUA, devastat de incendii uriaşe începând de marţi, avioanele bombardier survolează zona, încercând să stăpânească flăcările. În timp ce majoritatea pulverizează sute de litri de apă, unele aruncă o pulbere roz, formând dâre impresionante pe cer şi acoperind peisajul cu un strat fin, relatează duminică News.ro, citând Le Figaro.

Acest produs este un inhibitor, mai exact o substanţă ignifugă ce conţine fosfat de amoniu, o sare ignifugă care protejează plantele de incendii prin creşterea temperaturii de combustie de la 300°C la 700°C, potrivit site-ului Natura Sciences. De asemenea, conţine 80% apă şi oxid de fier, ceea ce îi conferă culoarea roz.

Culoarea roz nu este doar cosmetică: ea ajută echipajele să ştie ce zone au fost deja protejate.

Avioanele DC-10, concepute special pentru combaterea incendiilor, au fost furnizate de flota companiei americane „10 Tanker Air Carrier”. Acestea pot transporta mai mult de 35.000 de litri de apă sau substanţă ignifugă.

Deşi vântul a scăzut în intensitate vineri, este de aşteptat să se intensifice din nou foarte puternic duminică, fiind prognozate rafale de 100 km/h în unele zone.

