Incendiu catastrofal la un azil de bătrâni din Chile. Doar zece rezidenți au supraviețuit

Un incendiu într-un azil de bătrâni s-a soldat cu 16 morţi printre rezidenţi, a anunţat sâmbătă municipalitatea din Pitrufquen, în regiunea Araucania, la sud de Santiago de Chile, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Ne exprimăm durerea şi consternarea pentru decesul a 16 persoane în vârstă în acest incendiu”, a precizat municipalitatea din Pitrufquen într-un comunicat după ce incendiul care s-a declanşat vineri seară a fost stins sâmbătă dimineaţă de pompieri.

În unitatea de îngrijire se aflau 26 de rezidenţi, din care zece au supravieţuit şi au fost transferaţi la spitalul oraşului, situat la circa 640 km sud de capitală, a declarat primarul Jacqueline Romero.

În imaginile difuzate pe reţelele sociale pot fi văzute flăcări imense ridicându-se deasupra clădirii. Zeci de pompieri au fost mobilizaţi.

„Desfăşurăm în prezent mai multe anchete, în special (…) investigaţii vizând stabilirea originii şi cauzei incendiului, precum şi pentru a exclude orice implicare a unor terţi”, a declarat presei procurorul care răspunde de dosar, Jorge Granada.