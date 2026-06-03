Incendiu catastrofal la un hotel din New Delhi: Cel puțin 21 de persoane au murit / Oamenii au sărit de la etaj pentru a se salva

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată hotelul din Malviya Nagar, situat în sudul capitalei Delhi, în flăcări și cu exteriorul carbonizat, în urma unui incendiu izbucnit miercuri. Autoritățile anunță că sunt zeci de victime, potrivit Reuters.

Cel puţin 21 de persoane au murit, iar alte 40 au fost salvate din clădirea cuprinsă de flăcări, potrivit poliției din New Delhi, care spune că incidentul este unul dintre cele mai grave incidente de acest gen din capitala ţării din ultimii ani.

Mai mulţi dintre cei decedaţi sunt cetăţeni ai unor ţări africane care au venit în India pentru tratament medical și erau cazați la hotelul Flourish Stay, relatează presa locală.

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Înregistrările video de la fața locului difuzate de televiziuni au surprins două persoane în timp ce săreau de la un etaj superior al clădirii, în timp ce fumul ieșea în valuri.

Primele informații arată că incendiul ar fi izbucnit la parterul clădirii, unde funcționa un restaurant.

„Se pare că la parterul clădirii funcţiona un restaurant, este foarte probabil ca incendiul să fi avut legătură cu acel restaurant”, a declarat reporterilor Jitendra Kumar, un oficial al administraţiei locale.

Prim-ministrul Narendra Modi a declarat că pierderea de vieţi omeneşti este tragică. Acesta a transmis condoleanţe celor care şi-au pierdut persoanele dragi şi a urat recuperare rapidă celor răniţi.

Incendiile sunt frecvente în India din cauza infrastructurii precare și a nerespectării normelor de siguranță. În martie, un incendiu provocat de un scurtcircuit într-un spital din Cuttack a ucis cel puțin zece pacienți.