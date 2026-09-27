Incendiu în timpul nopții la un cămin studenţesc al UBB din Cluj. Aproape 200 de studenți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Căminul 17 al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, aproape 200 de studenţi s-au evacuat. Universitatea a anunțat duminică dimineață că la nivelul instituţiei a fost creată o celulă de criză și va demara propria anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Incendiul a izbucnit într-o cameră de la etajul al cincilea al Căminului 17 din Complexul Hașdeu.

„Cea mai mare parte, din totalul celor aproximativ 200 de studenți cazați în cămin, s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, a transmis ISU Cluj.

Alți 13 studenți au fost găsiți în camere de echipele de intervenție și evacuați. Au fost consultați ulterior de către echipajele SMURD și SAJ. Trei dintre aceștia au avut nevoie de oxigen, însă niciunul nu a fost dus la spital, potrivit ISU.

În urma incendiului, UBB a transmis un comunicat, în care a precizat că toţi studenţii evacuaţi din Căminul 17 au fost cazaţi temporar în Căminul 16 al UBB, „iar cei mai mulţi vor reveni astăzi în camerele lor, urmând ca UBB să asigure în continuare cazare şi sprijin pentru studenţii ale căror camere nu pot fi încă folosite”.

„Conducerea universității a creat noaptea trecută o „celulă de criză” prin care structurile administrative ale UBB s-au asigurat că studenții sunt relocați imediat. De asemenea, conducerea universității ține permanent legătura cu studenții și reprezentanții acestora și le oferă informații despre pașii următori”, a precizat UBB Cluj.

Universitatea precizează că colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care desfășoară ancheta pentru stabilirea cauzei incendiului.

„UBB va demara propia anchetă, va evalua spațiile afectate și va lua măsurile necesare înainte ca acestea să poată fi folosite din nou cât mai rapid și în condiții de siguranță”