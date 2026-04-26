Incendiu devastator într-un sat din Vrancea. Ard 11 case din lemn. A fost emis mesaj RO-Alert

Un incendiu puternic a cuprins, duminică, 11 locuințe din lemn în satul Rucăreni, din județul Vrancea. Pompierii au anunțat că nu sunt victime, dar exista risc de propagare la mai multe locuințe din vecinătate, anunță IGSU.

Flăcările sunt întețite și de vânt, în contextul în care județul Vrancea se află sub alerte meteo cod portocaliu și galben de vânt puternic.

Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

Având în vedere amploarea incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate.

„La fața locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 3 microbuze cu 34 de cadre. Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți”, a transmis ISU Vrancea.

La ora transmiterii acestei ştiri, echipajele continuă intervenţia pentru localizarea şi lichidarea incendiului.