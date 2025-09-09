Incendiu izbucnit la Grădina Zoologică din București. Pompierii intervin la această oră

Pompierii intervin marți după-amiază pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și sunt degajări mari de fum.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov anunță că incendiul a izbucnit la un fânar din cadrul Grădinii Zoologice situate pe strada Vadul Moldovei, în Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit sursei citate, au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD.

„În momentul de față incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2000 mp”, precizează ISUBIF.

Până în momentul de față nu sunt victime, informează totodată reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov, subliniind că misiunea pompierilor este în dinamică.