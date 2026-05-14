Incendiu la intrarea în București. Un depozit uriaș din Chiajna, cuprins de flăcări

Pompierii au intervenit în noaptea de miercuri spre joi pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit cu o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, de pe strada Comerțului din Chiajna, județul Ilfov, Nu au fost înregistrate victime, anunță ISUBIF.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului unui depozit de aproximativ 4000 mp”, potrivit ISUBIF.

Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD.

Pompierii au reușit să pătrundă în interiorul depozitului. Incendiul s-a manifestat atât în interiorul clădirii, cât și la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 450 mp.

Pentru localizarea focului, dispozitivul de intervenție a fost organizat pe toate cele patru laturi ale clădirii, concomitent cu refularea apei de la înălțime, prin intermediul autoscărilor.

Incendiul a fost localizat și nu au fost identificate victime. Pompierii lucrau în timpul nopții la decopertarea elementelor de acoperiș și lichidarea incendiului.



