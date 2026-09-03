Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei. 116 oameni, evacuați

Un incendiu a izbucnit, joi seară, la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei (județul Bihor), fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

Ministerul Sănătății a anunțat că, în total, 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate ori s-au evacuat în siguranță.

Între timp, incendiul a fost stins, iar Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

UPDATE: Ministerul Sănătății (MS) a anunțat că nu au fost înregistrate victime.

„Planul Roșu de Intervenție declanșat în urma incendiului izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a fost dezactivat. Conform ultimelor informații, un număr total de 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ s-au autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime”, transmite MS.

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În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului, a precizat ministerul.

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Știrea inițială: „​Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți”, se arată într-o informare transmisă de către Ministerul Sănătății

​Din informațiile care au ajuns la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță.

„​Informațiile sunt în dinamică. Vom reveni cu detalii pe măsură ce intervenția evoluează”, a mai precizat Ministerul Sănătății.