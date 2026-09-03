Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei. 116 oameni, evacuați
Un incendiu a izbucnit, joi seară, la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei (județul Bihor), fiind activat Planul Roșu de Intervenție.
Ministerul Sănătății a anunțat că, în total, 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate ori s-au evacuat în siguranță.
Între timp, incendiul a fost stins, iar Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.
UPDATE: Ministerul Sănătății (MS) a anunțat că nu au fost înregistrate victime.
„Planul Roșu de Intervenție declanșat în urma incendiului izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a fost dezactivat. Conform ultimelor informații, un număr total de 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ s-au autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime”, transmite MS.
În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului, a precizat ministerul.
Știrea inițială: „Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți”, se arată într-o informare transmisă de către Ministerul Sănătății
Din informațiile care au ajuns la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță.
„Informațiile sunt în dinamică. Vom reveni cu detalii pe măsură ce intervenția evoluează”, a mai precizat Ministerul Sănătății.