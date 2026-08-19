Incendiu puternic lângă rafinăria Lukoil din Ploiești. „Există și riscul unei explozii” / A fost emis un mesaj RO-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la un hală cu diluanți aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din municipiul Ploiești. Oamenii din zonă au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert că sunt degajări mari de fum. Nu sunt victime, anunță DSU.

12:04

„Incendiul este localizat”

Incendiul s-a produs la o hală dezafectată și arde generalizat. Nu sunt victime, dar au fost afectate un TIR și trei mașini, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

„La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat că arderea se manifestă generalizat la o hală, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp. Din primele date în interiorul halei sunt depozitați diluanți. Până la acest moment nu au fost identificate victime”, a precizat DSU.

Ca urmare a degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin RO-ALERT.

Pentru gestionarea situației de urgență la locul intervenției au fost alocate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

„În aceste momente, incendiul a fost localizat. Arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500mp, fiind afectate 1 autotren și 3 autoturisme”, a precizat DSU.

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Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, depozitul este situat peste drum de Poarta 3 a rafinăriei, însă nu aparține acesteia.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, mai transmit ISU Prahova, potrivit Agerpres. Cauza incendiului nu este în acest moment cunoscută.

Într-o intervenție în direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Andreea Ursachi, a afirmat că incendiul are loc la un depozit cu diluanți și că „există și riscul unei explozii”. Ea a precizat că nu sunt victime.

Pentru avertizarea populației va fi emis mesaj RO-ALERT, a transmis ISU Prahova. Totodată, circulaţia pe strada Mihai Bravu din Ploieşti a fost blocată din cauza incendiului.