Incendiu puternic într-o stațiune populară din Bulgaria. Turiști, evacuați din hoteluri

Un restaurant din Orașul Nou din stațiunea Sozopol a fost distrus într-un incendiu puternic, care a amenințat și clădirile din apropiere. Aproximativ 20-25 de turiști au fost evacuați din hotelurile din apropiere, din cauza fumului și a flăcărilor, relatează agenția bulgară Novinite, citată de News.ro.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 5:04 la restaurantul Apollon de pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale din stațiunea Sozopol, una dintre cele mai cunoscute din Bulgaria Din primele informații, focul ar fi fost provocat de un frigider defect.

Pompierii au spus că incendiul a izbucnit în bucătărie, după care s-a extins în exterior. Restaurantul a fost distrus complet, în timp ce unele camere de hotel din zonă au fost și ele avariate.

Fumul intens şi extinderea flăcărilor au determinat autorităţile să evacueze turiştii din hotelurile şi unităţile de vacanţă din apropiere. Între 20 şi 25 de persoane au fost duse într-un loc sigur, potrivit inspectorului Ivan Kirov, de la centrul operaţional al pompierilor din Burgas.

Cântăreaţa Nelly Rangelova, care era cazată la un hotel din apropiere, a fost martoră la incident. Ea a declarat că evacuarea oaspeţilor din hotelul său şi din proprietăţile învecinate a început în jurul orei 5:30.

„Se auzeau bubuituri, probabil de la buteliile de gaz”, a spus Rangelova.

Ulterior, ea a declarat pentru bTV că turiştii nu fuseseră încă lăsaţi să se întoarcă în hotel.

„În acest moment, încă nu putem intra în hotelul nostru”, a spus ea.

Incendiul a provocat pagube importante restaurantului şi clădirilor din apropiere, însă nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.