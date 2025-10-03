VIDEO Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA

Explozie la rafinaria Chevron de lângă Los Angeles. Sursă foto: Captură video CBS

Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, lângă Los Angeles, în California, potrivit presei americane, scrie Reuters.

Cauza incidentului nu este cunoscută, a precizat Los Angeles Times, în timp ce postul de televiziune CBS a informat că polițiștii și pompierii s-au deplasat de urgență la rafinărie după ce au primit informații despre o explozie.

Un martor a declarat pentru CBS că explozia a fost resimțită ca un mic cutremur.

JUST IN – Explosion & fire at Chevron's oil refinery in El Segundo, California



If you're in the area consider evacuating. This is now a very toxic environment. You don't want to breathe this stuff in.pic.twitter.com/zGigMQHeEX — Tesla Hype (@TeslaHype) October 3, 2025

Poliția din El Segundo nu avea informații despre victime sau evacuări, a adăugat sursa citată.

❗️🇺🇲 – Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA



A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles.



Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025

Rafinăria are propria unitate de pompieri. Potrivit site-ului Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței pe zi și „este cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de vest”, au scris reprezentanții Chevron pe site-ul web al companiei.

BREAKING: MASSIVE explosion rocks El Segundo and Manhattan Beach, CA – MAJOR fire burning at the Chevron refinery pic.twitter.com/Qj5InDgGqz — Chris Cristi (@abc7chriscristi) October 3, 2025

El Segundo se află la câțiva kilometri de aeroportul LAX din Los Angeles.

Reprezentanții aeroportului au declarat că incendiul nu a afectat operațiunile sale. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.