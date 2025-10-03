VIDEO Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA

Sari direct la conținut
Explozie la rafinaria Chevron de lângă Los Angeles. Sursă foto: Captură video CBS

Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, lângă Los Angeles, în California, potrivit presei americane, scrie Reuters.

Cauza incidentului nu este cunoscută, a precizat Los Angeles Times, în timp ce postul de televiziune CBS a informat că polițiștii și pompierii s-au deplasat de urgență la rafinărie după ce au primit informații despre o explozie.

Un martor a declarat pentru CBS că explozia a fost resimțită ca un mic cutremur.

Poliția din El Segundo nu avea informații despre victime sau evacuări, a adăugat sursa citată.

Rafinăria are propria unitate de pompieri. Potrivit site-ului Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței pe zi și „este cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de vest”, au scris reprezentanții Chevron pe site-ul web al companiei.

El Segundo se află la câțiva kilometri de aeroportul LAX din Los Angeles.

Reprezentanții aeroportului au declarat că incendiul nu a afectat operațiunile sale. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.

