Incendiu uriaș după un accident cu o cisternă încărcată cu benzină, în Constanța, pe DN2A. Fumul se vede de la kilometri

O cisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator s-au ciocnit marți pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova spre Constanța, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Accidentul a fost urmat de un incendiu cu degajări uriașe de fum care se văd de la mare distanță.

Cisterna a ars generalizat, cu flacără deschisă, potrivit imaginilor surprinse de martori și publicate pe rețelele sociale. În zonă sunt degajări masive de fum și numeroase echipaje de intervenție.

Potrivit IGSU, incendiul a fost între timp lichidat, iar șoferul autocisternei a fost transportat la spital.

Incendiul, aproape de locuințe

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs în câmp deschis, la aproximativ trei kilometri de locuințele oamenilor.

„Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Primele locuințe se află la aproximativ 3 kilometri de locul producerii evenimentului, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație”, a anunțat IGSU.

La locul intervenției acționează patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Totodată, în sprijin se deplasează autospeciala cu roboți de la ISU București-Ilfov și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.