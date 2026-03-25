Incendiu violent lângă București, la un bloc în construcție. Fumul se vede de la kilometri depărtare

Pompierii intervin, miercuri, la un incendiu izbucnit miercuri la un bloc aflat în construcție în localitatea Tunari, la nord de București, transmite ISUBIF.

„Incendiul se manifestă pe aproximativ 20 metri pătraţi. Nu sunt înregistrate victime până în momentul de faţă”, informează sursa citată.

Trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare la înălţime şi un echipaj SMURD intervin pentru stingerea focului care a cuprins mai multe materiale de construcție.

Fumul negru și dens de la locul incindentului este vizibil de la kilometri depărtare, scrie Digi24.