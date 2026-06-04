Încep finanțările de câte 30-300 milioane EUR pentru companiile tech europene. „În mod sigur România este pe listă” – VIDEO interviu cu șeful Comitetului de Investiții al mega-fondului Scaleup Europe Fund

Scaleup Europe Fund, mega-fondul de investiții european de până la 5 miliarde de euro, s-a lansat oficial, iar șeful Comitetului de Investiții, Christian Sinding, ne-a acordat un interviu video pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, miercuri, la Bruxelles.

Compania de investiții EQT Group, originară din Suedia, a fost desemnată de UE drept manager al Scaleup Europe Fund. În acest context, Christian Sinding, institutional partner în cadrul EQT, a fost numit președinte (chairman) al Comitetului de Investiții, care va decide ce companii va finanța mega-fondul european.

Prezent la Summitul Institutului European pentru Inovare (EIC), care a inițiat Scaleup Europe Fund, Christian Sinding a menționat că mega-fondul UE va acorda runde de finanțare între 30 de milioane și 300 de milioane de euro unor companii europene de tehnologie aflate în expansiune internațională.

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