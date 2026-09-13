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Începe Bucharest Food Week. 110 restaurante au meniuri speciale la prețuri fixe: 69, 119 și 189 de lei Ce poți alege

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În București se organizează între 14 și 20 septembrie un festival al mâncatului în oraș. Ideea e ca, la același preț, să poți mânca în oricare dintre cele 110 restaurante, feluri și stiluri diferite, pentru a vedea ce restaurante are Bucureștiul.

  • Unde poți încerca o plăcintă cu carne după o rețetă tradițională interbelică și cine face o tartă cu carne de crab.
  • Ce restaurante îți recomandăm, la fiecare categorie de meniu: 69, 119 și 189 de lei.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni.
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.