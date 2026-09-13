Începe Bucharest Food Week. 110 restaurante au meniuri speciale la prețuri fixe: 69, 119 și 189 de lei Ce poți alege

În București se organizează între 14 și 20 septembrie un festival al mâncatului în oraș. Ideea e ca, la același preț, să poți mânca în oricare dintre cele 110 restaurante, feluri și stiluri diferite, pentru a vedea ce restaurante are Bucureștiul.

Un cuplu de creatori de conținut despre ospitalitate, Alexandra și Cătălin Cincu, și o platformă de rezervări online, ialoc.ro, au avut ideea Bucharest Food Week. Este un pretext perfect să încerci locuri noi la prețuri previzibile.

Bucureștiul e plin de localuri – 360 sunt numai pe ialoc.ro, dar mai există sute pe lângă acestea. Și nu ne-ar ajunge un an întreg să le testăm pe toate. Dar în săptămâna care vine putem să le încercăm pe cele care ne-au făcut curioși recent. Și putem face asta fără să spargem o bancă.

Aceasta e ideea de la care au pornit Alexandra și Cătălin Cincu, inițiatorii Bucharest Food Week: o săptămână în care restaurantele să ofere meniuri speciale, la prețuri fixe, care să îi convingă pe bucureșteni să le treacă pragul. Dacă le place, poate se întorc și după ce se încheie evenimentul.

Trei categorii de prețuri

Soții Cincu și-au construit o reputație de cunoscători ai industriei făcând interviuri cu chefi și proprietari de restaurante pe contul Călătorii și Farfurii. Conceptul lor nu este unul nou. Se practică cu succes în orașele mari din vestul Europei și a mai fost încercat și în România înainte de pandemie. Ce au făcut ei special a fost să lucreze cu ialoc.ro, o platformă de rezervări care la rândul ei este interesată să vadă mai mulți oameni mâncând în oraș, și cu Studio Maller, o agenție de branding.

Alexandra, Cătălin și echipa ialoc au contactat restaurantele din baza de date a platformei. 110 dintre ele s-au alăturat – de la bistrouri de cartier cu meniuri clasice, la puținele, dar reputabilele, restaurante de fine dining cu trasabilitate la toate ingredientele și chefi premiați.

Condițiile de participare au fost: localul trebuie să creeze un meniu special pentru această săptămână, trebuie să se încadreze într-una dintre cele trei categorii de prețuri – 69, 119 și 189 de lei – și să ia rezervări prin ialoc pentru acest meniu, ca să se poată ține o socoteală a succesului festivalului.

În schimb, toate restaurantele participante sunt promovate pe site-ul evenimentului și în social media.

Galerie foto

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Câteva dintre restaurantele partenere.

Mai este un aspect în acest demers, pe care organizatorii nu îl zic explicit, dar îl spun eu: la cât au crescut prețurile în ultimul an (nu doar în localuri, ci și în supermarket), este un privilegiu să intri fără emoții într-un restaurant, știind de la început cât vei plăti. În loc să faci calcule să vezi la cât te ajunge bonul final, te concentrezi pe mâncare, pe atmosferă, pe experiență, și te bucuri cu adevărat de această ieșire în oraș.

Pe lângă meniurile din localurile înscrise, mai participă la eveniment locuri mai mici, care nu au mese și, prin urmare, nu ar putea lua rezervări: brutării, locuri cu mâncare la pachet, baruri.

De exemplu, Miez, o brutărie artizanală din Piața Romană, face o plăcintă cu carne după o rețetă tradițională interbelică.

Slice Bar, un micro-bistro din Piața Kogălniceanu, face o tartă cu carne de crab.

Iar French Revolution, lanțul de patiserie franțuzească, face un ecler special cu migdale și caramel.

Evenimentul mai are câteva componente: un local celebru din Paris, Les Enfants de Marché, deschide o sucursală temporară la restaurantul Tabra de lângă Cișmigiu. Câteva cine „la patru mâini”, în care chefi din locuri diferite creează împreună un meniu. Cu degustări de vinuri și produse tradiționale și ateliere de tehnici deosebite (pairing de brânzeturi și vinuri, sushi).

Ce îți recomand

Miezul e în meniurile speciale din restaurante. Am făcut o listă cu ce mi-a făcut mie cu ochiul, atât din locuri în care merg, cât și din locuri pe care vreau să le încerc. Criteriul e strict curiozitatea, dublată în unele cazuri de faptul că știu deja localul și am încredere în ce gătește echipa. Îți recomand să explorezi toată oferta ca să vezi ce ți-ar plăcea ție personal.

Categoria 69 de lei

În acest calup sunt restaurante unde prețul normal, de persoană, variază între 80 și 100 de lei (două feluri și o băutură). Este în general mâncare simplu gătită, dar gustoasă și corectă.

Un premiu special merge aici la Animaletto, care a inclus în ofertă pizza care le-a adus locul 37 din 50 la competiția celor mai bune pizze din Europa.

Gluten Glory (Grivița): shakshuka, sandviș cu pui crispy și o scovergă cu iaurt grecesc și dulceață

Japanos (Victoriei): platou de sushi, ramen shoyu, mochi

Suta de grame (Armenească): rigatoni all’amatriciana, sfogliatella napolitană, frizzante/ceai rece

Animaletto (Romană): supă de morcovi, pizza buffala, limonadă cu ghimbir

Balls (Dacia): nuggets de conopidă, summer balls, brownie cu ciocolată și caramel sărat

Categoria 119 lei

Aceasta e cea mai mare categorie pentru că pe aici sunt prețurile și oferta medie a restaurantelor din București. În mod normal, într-un astfel de loc cheltuiești între 120 și 200 de lei de persoană (spre 200 dacă iei două feluri și un pahar de vin).

Găsești oferte de la multe localuri etnice (asiatice și nu numai) și bistrouri centrate pe ingrediente de sezon și tehnici mai curajoase de gătit.

Jeonjuu Korean BBQ (Centrul Vechi): piept de porc făcut direct la masă, pui picant, ssam set, orez la abur, o bere locală

Zelateria Braserie (Aviatorilor): fălcuțe de vițel cu piure și salată de sfeclă, profiterol, prosecco

Cambun (Dorobanți): crochete de cașcaval afumat, sandviș cu mici smashed, borșonadă (borș cu sirop de brad și sifon)

Mosafir (Plantelor): unt de casă, frigăruie de porc, ciuperci la grătar/pahar de vin

Smokăreală (Romană): platou cu brisket, coaste de porc, cartofi dulci, coleslaw, murături, sos BBQ

Băcănia Veche (Romană): pateu de ficat de pui, mămăligă cremoasă cu ciuperci, île flottante/trufe de ciocolată

Mahala (Rahova): supă rece de roșii, carpaccio de sfeclă, biban de mare, obraz de vițel, choux a la colivă

Isan Thai Kitchen (Cișmigiu): rulouri de primăvară, salată de mango, pad thai cu pui

Papila (Universitate): ajo blanco, carnitas, babă neagră

Categoria 189 de lei

O categorie cu puține oferte, pentru că sunt puține locuri în București care să facă fine dining sau să aspire la asta. Și, de obicei, sunt mult mai scumpe de atât.

Tasting menu la Kané costă de la 580 de lei de persoană iar meniul actual de la Noua. Bucătărie Românească este 380 de lei. Pentru Bucharest Food Week, ambele localuri sunt sold out din prima zi în care s-au deschis rezervările. Dar găsești încă locuri cu meniuri interesante și preparate de care n-ai mai auzit, dacă vrei o astfel de experiență.