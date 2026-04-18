Incertitudine privind soarta războiului din Iran. Mișcările așteptate în acest weekend

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seara că are „vești destul de bune în legătură cu Iranul”, sugerând optimism cu privire la negocierile de pace menite să pună capăt războiului cu Iranul, dar a precizat că încetarea focului în acest conflict s-ar putea să nu fie prelungită dacă nu se ajunge la un acord până miercuri, informează Reuters.

Cu câteva ore înainte de aceste declarații, Iranul redeschisese temporar Strâmtoarea Ormuz, în urma unui acord separat de încetare a focului între Israel și Liban, negociat de SUA. Însă afirmațiile venite ulterior din ambelor tabere au lăsat incertitudine cu privire la cât de repede transportul maritim ar putea reveni la normal prin acest punct strategic al aprovizionării mondiale cu petrol.

Trump, vorbind la bordul Air Force One vineri seara, a refuzat să dea detalii despre ce anume constituie vestea bună.

Incertitudini privind negocierile din weekend

„Se pare că lucrurile merg foarte bine în Orientul Mijlociu cu Iranul”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se întorcea la Washington din Phoenix, Arizona. „Negociem în weekend. Mă aștept ca lucrurile să meargă bine. Multe dintre aceste aspecte au fost negociate și convenite.”

Însă, într-un contrast puternic, el a spus că ar putea pune capăt armistițiului cu Iranul, dacă nu se ajunge la un acord pe termen lung pentru a pune capăt războiului înainte ca acesta să expire miercuri, adăugând că blocada americană a porturilor iraniene va continua.

Trump a declarat pentru Reuters că probabil vor avea loc mai multe discuții directe între Iran și SUA în acest weekend. Unii diplomați au afirmat că acest lucru este puțin probabil, având în vedere logistica necesară pentru o reuniune la Islamabad, unde se preconizează că vor avea loc discuțiile.

Sâmbătă dimineață nu existau semne de pregătiri pentru discuții în capitala pakistaneză, unde negocierile la cel mai înalt nivel dintre SUA și Iran de la Revoluția Islamică din 1979 s-au încheiat fără un acord la sfârșitul săptămânii trecute.

Mediatorul pakistanez principal, șeful armatei, mareșalul Asim Munir, poartă discuții la Teheran încă de miercuri.

O sursă pakistaneză la curent cu eforturile de mediere a declarat că o întâlnire între Iran și SUA ar putea duce la un memorandum de înțelegere inițial, urmat de un acord de pace în termen de 60 de zile.

Ce se întâmplă acum în Strâmtoarea Ormuz

Președintele parlamentului iranian și negociatorul principal, Mohammad Baqer Qalibaf, a postat pe rețelele de socializare că Strâmtoarea Ormuz „nu va rămâne deschisă” dacă blocada SUA va continua.

Ministrul de externe Abbas Araqchi a anunțat pe rețelele de socializare că strâmtoarea este deschisă pentru toate navele comerciale pe durata restului armistițiului de 10 zile convenit joi de Israel și Liban, care a fost invadat de Israel după ce gruparea militantă Hezbollah, aliată Iranului, s-a alăturat luptelor.

Datele privind traficul naval au arătat că un grup de aproximativ 20 de nave, inclusiv nave de containere, vrachiere și petroliere, se deplasau prin Golful Persic spre Strâmtoarea Ormuz vineri seara, dar majoritatea au sfârșit prin a se întoarce din drum, deși nu era clar de ce.

Grupul includea trei nave de containere operate de grupul francez de transport maritim CMA CGM, care a refuzat să comenteze.

O navă de croazieră care a rămas blocată în Dubai, Celestyal Discovery, a traversat însă strâmtoarea și se îndrepta spre Oman sâmbătă dimineață, potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de Marine Traffic.

Iranul a declarat că toate navele care traversează strâmtoarea trebuie să se coordoneze cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, ceea ce nu era cazul înainte de război.

Ministerul iranian al Apărării a declarat într-un comunicat citat de televiziunea de stat că navele militare și navele legate de „forțele ostile” – SUA și Israel – nu aveau încă permisiunea de a trece.

Companiile de transport sunt precaute

Companiile de transport maritim au declarat că vor solicita clarificări, inclusiv cu privire la riscul de mine, înainte ca navele să treacă prin punctul de intrare în Golful Persic.

Marina SUA a avertizat navigatorii că amenințarea minelor în anumite părți ale căii navigabile nu este pe deplin cunoscută și a recomandat evitarea zonei.

Semne de întrebare privind programul nuclear al Teheranului

De asemenea, nu era clar cum Iranul și SUA vor aborda programul nuclear al Teheranului, care a constituit un punct de blocaj cheie în negocierile de pace, Iranul apărându-și dreptul la ceea ce susține că este un program de energie nucleară civilă.

Trump a declarat pentru Reuters că SUA vor elimina stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat la televiziunea de stat că materialul nu va fi transferat nicăieri.

Un înalt oficial iranian a declarat că Teheranul speră ca un acord preliminar să poată fi încheiat în zilele următoare.

Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 10%, iar bursele globale au înregistrat o creștere vineri, pe fondul perspectivei reluării traficului maritim prin strâmtoare.

După o videoconferință desfășurată vineri, peste 12 țări au declarat că sunt dispuse să se alăture unei misiuni internaționale de protejare a navigației în strâmtoare, atunci când condițiile o vor permite, a anunțat Marea Britanie.

Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că s-a ajuns la un acord privind deblocarea a miliarde de dolari din activele iraniene ca parte a acordului, fără a oferi un calendar.

„Vom aduce totul înapoi în Statele Unite”

La discuțiile de weekendul trecut, SUA au propus o suspendare de 20 de ani a tuturor activităților nucleare iraniene, în timp ce Iranul a sugerat o suspendare de trei până la cinci ani, potrivit unor persoane familiarizate cu propunerile.

Două surse iraniene au afirmat că există semne ale unui compromis care ar putea elimina o parte din stoc.

Trump a declarat pentru Reuters că SUA s-ar putea să nu acționeze rapid. „Vom intra în Iran, într-un ritm lejer, și vom începe să săpăm cu utilaje grele”, a spus el într-un interviu telefonic. „Vom aduce totul înapoi în Statele Unite.”

În ciuda optimismului lui Trump, surse iraniene au declarat pentru Reuters că „mai sunt de rezolvat unele diferențe” înainte de un acord preliminar, în timp ce clericii de rang înalt au adoptat un ton provocator în timpul rugăciunilor de vineri.

„Poporul nostru nu negociază în timp ce este umilit”, a spus clericul Ahmad Khatami.