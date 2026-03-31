„Sfârșitul unei ere”, scrie un ziar din Elveția despre închiderea site-ului Europa Liberă

Starea peisajului mediatic reprezintă o preocupare pentru oameni din toată Europa de Sud-Est, scrie ziarul elvețian NZZ, într-un material despre închiderea Europa Liberă, nu doar în România, ci și în Bulgaria. Marți, 31 martie, este ultima zi în care site-ul românesc va publica articole.

Serviciul de presă Europa Liberă, una dintre zonele afectate de decizia președintelui american Donald Trump de a reduce cheltuielile guvernului federal, a jucat un rol esențial pentru europenii care trăiau în spatele Cortinei de Fier, fiind o sursă alternativă de informare într-o perioadă în care programul oficial de știri era dominat de propaganda regimurilor comuniste.

În România, postul de radio a fost recepționat până în 2008, iar în 2018 a revenit ca site, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare, subliniază sursa citată.

„Dispariția Europei Libere România este o mare pierdere pentru peisajul nostru mediatic”, a declarat jurnalistul Cătălin Tolontan, pentru NZZ.

Publicația elvețiană scrie și că în ultimii ani au apărut mai multe publicații în România, amintind de Recorder cu documentarele sale. Însă „situația privind relatările independente despre probleme politice la zi este una critică”, mai spune Tolontan, în sursa citată.

„Acest lucru este deosebit de important pentru o democrație funcțională”, afirmă jurnalstul.

Jurnaliști de la NZZ spun că Europa Liberă se bucură de o bună reputație și oferă puncte de vedere alternative, cu reportaje de încredere, în țări în care peisajul mediatic se află sub o puternică influență a statului sau a oligarhilor.

O decizie de închidere a fost luată și în ceea ce privește serviciul bulgar al publicației. În Ungaria, Radio Szabad a fost forțat să înceteze emisia în noiembrie.

„Cele 52.341 de articole rămân accesibile”

Site-ul Europa Liberă se închide de astăzi, 31 martie. Publicația a anunțat, însă, că arhiva va rămâne la dispoziția cititorilor.

„Cele 52.341 de articole publicate de Europa Liberă România rămân accesibile, integral, oricui vrea să le citească, să le verifice sau să continue de unde am rămas noi”, a spus redacția.

Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după intrarea țării noastre în UE. A revenit aici în 2018, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare.

Radio Europa Liberă a jucat un rol crucial în informarea populației care trăia în regimurile comuniste din Europa și a relatat despre toate revoluțiile care s-au produs în spatele Cortinei de Fier. Pentru români a fost prima „portavoce” a Revoluției din 1989, cel mai important eveniment pe care l-a abordat vreodată serviciul românesc al postului.