Închirierea unui petrolier din SUA spre China depășește costul lansării unei rachete în spațiu

Costul transportului maritim de petrol a crescut vertiginos într-o asemenea măsură încât închirierea unui petrolier din Statele Unite către China depășește acum costul lansării unei rachete în spațiu.

Ruta „înghite” până la 80 de milioane de dolari, în timp ce o lansare tipică a rachetei Falcon 9 a SpaceX costă 74 de milioane de dolari, conform datelor publicate de brokerul naval Gibson Shipbrokers, citat de Naftemporiki. În urmă cu doar câteva luni, aceeași sumă era suficientă pentru a cumpăra o navă întreagă.

Creșterea provine dintr-un deficit global de capacitate, care este exacerbat de fiecare baril suplimentar de petrol care trece prin Strâmtoarea Hormuz.

Salarii de 100.000 de dolari pe lună, plus un bonus de 50.000 de dolari pentru fiecare călătorie, sunt oferite căpitanilor petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, potrivit Investing.com.

Atacurile Iranului asupra navelor transformă traversarea într-o misiune cu risc ridicat, armatorii crescând salariile și plătind costuri ridicate pentru a-și asigura echipajele.

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De săptămâni întregi , piața supertankerelor a cunoscut o creștere fără precedent , veteranii industriei exprimându-și surprinderea. Tarifele de transport sunt la cel mai înalt nivel din anii 1960 – când primele supertankere au apărut pentru prima dată pe mările lumii – și depășesc prețurile din timpul „războaielor petrolierelor” din anii 1980, când Iranul și Irakul au lovit puternic transportul maritim comercial în Golful Persic , potrivit brokerului de transport maritim Simpson Spence Weddell (SSY).

„Capacitatea flotei disponibile se dovedește insuficientă pentru a satisface nevoile”, a declarat Russell Hardy, director executiv al Vitol Group, cel mai mare trader de petrol din lume, la o conferință, adăugând că „prețurile cresc vertiginos”.

Creșterea costurilor de transport provoacă noi încurcături pe piața petrolului, care încearcă de luni de zile să echilibreze turbulențele istorice declanșate de războiul din Iran . Tarifele mai mari de transport de mărfuri cresc prețul final al țițeiului pentru cumpărători, reducând marjele de profit ale rafinăriilor și intensificând presiunile inflaționiste pe piețele energetice.

În centrul crizei se află o problemă simplă: lipsa unui număr suficient de petroliere pentru a transporta eficient volumele necesare. Producătorii din Orientul Mijlociu sunt din ce în ce mai dependenți de transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, pe măsură ce războiul din Iran remodelează fluxurile comerciale ale regiunii.

Perturbarea prelungită a fluxurilor comerciale a exacerbat dramatic deficitul de capacitate. Când traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a prăbușit, petrolierele au petrecut săptămâni întregi, în căutarea unor tarife de transport.

China caută surse alternative

În același timp, înghețarea exporturilor iraniene către China complică și mai mult situația. Această evoluție îi obligă pe cumpărătorii chinezi să caute țiței din surse alternative, crescând brusc cererea de petroliere care operează pe piața principală.

O cheltuială care odinioară era neglijabilă în fluxul lanțului de aprovizionare reprezintă acum o povară disproporționată în comparație cu prețurile actuale ale țițeiului.

De la 4,50 dolari pe baril la 41 de dolari

În cursul săptămânii, a fost rezervat un charter din SUA cu un cost de transport de 41 de dolari pe baril, când media de anul trecut pentru aceeași rută era limitată la 4,50 dolari. Suma este aproape de 45% din valoarea contractelor futures pe țiței (WTI) din SUA, care s-au tranzacționat vineri la aproape 91 de dolari pe baril.