Incident grav în Cluj: O tânără plină de sânge, găsită pe stradă. Un bărbat lovit la cap, în locuința victimei

Polițiștii investighează ce s-a întâmplat luni seară în cartierul Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca, după ce o tânără a fost găsită rănită pe stradă. La domiciliul femeii a fost găsit un bărbat cu leziuni la cap.

„În prezent, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care două persoane au suferit leziuni şi luarea măsurilor legale. În fapt, în data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, în urma unui apel 112, au identificat o femeie ce prezenta leziuni, deplasându-se pe partea carosabilă, în cartierul Grigorescu. În continuarea verificărilor, politiştii s-au deplasat la domiciliul femeii, unde a fost identificat un bărbat care prezenta urme de violenţă”, au informat, marţi dimineaţă, oficialii Poliţiei judeţene Cluj.

Presa locală relatează că femeia, care avea o plagă aparent înjunghiată în zona gâtului, a ieşit din scara unui bloc situat pe strada Ştefan Mora, în urma ei fiind vizibile, pe asfalt, pete de sânge.

Bărbatul găsit în locuinţa femeii avea o leziune la cap. Potrivit Cluj 24, femeia are 23 de ani și este nepoata bărbatului găsit cu lovit în apartament. Cei doi se află internați în spital.

Polițiștii continua ancheta pentru a stabili ce s-a întâmplat.

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