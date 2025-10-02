Incident grav în Manchester lângă o sinagogă. Cel puțin patru răniți, suspectul a fost împușcat de poliție

Patru persoane au fost rănite după ce o mașină a fost îndreptată spre pietoni și mai multe persoane au fost înjunghiate în apropierea unei sinagogi din Manchester, iar polițiștii l-au împușcat pe cel considerat atacator, transmite Reuters.

Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că ofițerii au fost chemați la locul incidentului, la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Crumpsall, nordul Manchesterului, după ce un martor a declarat că a văzut o mașină lovind trecători și că un bărbat a fost înjunghiat.

Ofițeri înarmați au intervenit și un bărbat, considerat a fi autorul atacului, a fost împușcat, potrivit GMP.

Un fotograf Reuters a declarat că în zonă era o prezență masivă a poliției. Echipajele de ambulanță au fost văzute purtând veste de protecție și căști, iar cel puțin o persoană a fost văzută fiind dusă într-o ambulanță.

„Paramedicii au sosit la fața locului … și acordă îngrijiri medicale unor cetățeni, în prezent patru cu leziuni cauzate atât de vehicul, cât și de înjunghieri”, a declarat GMP într-un comunicat pe X.

Serviciul de ambulanță din nord-vest a anunțat că a trimis resurse în zonă: „În prezent evaluăm situația și colaborăm cu alți membri ai serviciilor de urgență”.

Andy Burnham, primarul orașului Manchester, a declarat că este vorba de un incident grav.

„Aș spune celor care ascultă să evite zona – este un incident grav, dar, în același timp, pot să îi asigur imediat pe oameni că pericolul iminent pare să fi trecut, iar poliția din Greater Manchester a rezolvat situația foarte repede”, a declarat el la radio BBC.