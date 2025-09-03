Incident grav pe Dunăre: Un bac s-a scufundat cu tot cu un camion aflat pe el

Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el, relatează Agerpres.

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Şoferul a sesizat rapid şi coborât din cabină şi a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit şi ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de faţă, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăţei, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru situații de urgență Brăila, Ştefan Stoian.

În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

Potrivit sursei citate, ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situaţii.

„Incidentul a fost anunţat la 112, iar la faţa locului s-a deplasat actualul inspector şef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La faţa locului a ajuns şi o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Jurnaliștii de la publicația locală deBraila.ro relatează într-o postare pe Facebook că oamenii din zonă spun că agenții economici care efectuează cursele nu ar avea autorizație pentru astfel de transporturi, iar bacuri de mici dimensiuni sunt folosite pentru a trece Dunărea inclusiv camioane cu mare încărcătură. „Bacul scufundat a fost adus acum câteva zile. E ireal. Reprezintă un pericol. Transportă şi supratonaj. Sunt multe probleme”, a povestit un localnic.