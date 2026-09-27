Incident în timpul unui zbor Lufthansa: O baterie externă a luat foc. Avionul a fost deviat

Incidentul a avut loc în timpul zborului LH1170, sâmbătă seară. Avionul Airbus A321-200 care transporta 198 de pasageri plecase din Frankfurt, Germania, și se îndrepta spre capitala Portugaliei.

Un avion al companiei aeriene Lufthansa care efectua un zbor între Frankfurt şi Lisabona a fost deviat către Lyon, după ce o baterie externă (powerbank) aparţinând unui pasager a luat foc la bord.

Echipajul aeronavei a izolat imediat bateria într-o husă de protecţie special concepută pentru bateriile cu litiu, a explicat un purtător de cuvânt al Lufthansa.

În informarea difuzată duminică, compania a precizat că nu s-au înregistrat răniţi în urma incidentului, transmite AFP.

Lufthansa a interzis utilizarea bateriilor externe la bord

Din motive de siguranţă, piloţii au decis să se devieze către Lyon (centrul-estul Franţei) şi au declarat o situaţie de urgenţă pentru a obţine prioritate la aterizare.

Aeronava a aterizat fără incidente puţin înainte de ora 20:00 GMT. Pasagerii au părăsit apoi avionul în mod normal, fără a se înregistra vreun rănit. Cei 198 de pasageri, precum şi cei şase membri ai echipajului, au fost cazaţi la hotel peste noapte, înainte de a-şi relua duminică zborul spre Lisabona.

Lufthansa şi-a exprimat regretul faţă de „situaţia şi întreruperea călătoriei care i-au afectat pasagerii”, potrivit unui purtător de cuvânt.

„Siguranţa pasagerilor noștri şi a echipajelor noastre rămâne în orice moment prioritatea absolută a Lufthansa”, a adăugat compania.

Din ianuarie 2026, compania interzice utilizarea şi reîncărcarea bateriilor externe la bordul aeronavelor sale, deşi pasagerii au voie să transporte până la două astfel de baterii în cabină, sub anumite condiţii de siguranţă.