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Actualitate

Incident în timpul unui zbor Lufthansa: O baterie externă a luat foc. Avionul a fost deviat

Viorela Marin
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Un avion al companiei aeriene Lufthansa care efectua un zbor între Frankfurt şi Lisabona a fost deviat către Lyon, după ce o baterie externă (powerbank) aparţinând unui pasager a luat foc la bord.

Incidentul a avut loc în timpul zborului LH1170, sâmbătă seară. Avionul Airbus A321-200 care transporta 198 de pasageri plecase din Frankfurt, Germania, și se îndrepta spre capitala Portugaliei.