Incident la metrou, în această dimineață. Un vagon s-a umplut de fum

Vagonul unui tren de metrou de pe magistrala 2 Tudor Arghezi-Pipera s-a implut de fum, luni dimineață, iar toți pasageri au coborât la stația Eroii Revoluției, scrie b365, care citează Antena3.

Potrivit Antena 3, mai mulți călători și-au dat seama ca vagonul se umpluse de fum. Oamenii s-au autoevacuat la stația Eroii Revoluției, iar pe peron s-a creat haos.

Incidentul s-ar fi produs în urma unei defecțiuni la frâne, conform surselor citate.