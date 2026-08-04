Incident misterios lângă cartierul general al marinei ruse din Marea Neagră. Un soldat a împușcat mortal un camarad și trei civili

Un soldat rus din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, a deschis focul asupra camarazilor săi, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc într-un sat de lângă Sevastopol, unde se află cartierul general al marinei ruse din Marea Neagră. Atacul s-a soldat cu moartea unui militar rus și rănirea altuia, a anunțat marți guvernatorul orașului Sevastopol din Crimeea, Mihail Razvojaiev.

Soldatul rus a împușcat mortal și trei civili iar alți trei au fost răniți, a precizat oficialul rus. Atacatorul a fost reținut, a adăugat el.

Victimele civile aveau vârste cuprinse între 59 și 71 de ani, potrivit TASS. Nici agenția rusă de stat nu a furnizat mai multe detalii legate despre ce s-a întâmplat.

Guvernatorul nu a oferit mai multe informații privind atacul. „Toate circumstanțele și cauzele incidentului sunt anchetate”, a spus Razvojaiev, îndemnând populația să rămână calmă și să nu lanseze zvonuri.

Crimeea este o peninsulă strategică, puternic militarizată din Marea Neagră, pe care Rusia a anexat-o ilegal de la Ucraina în 2014.