Incident sângeros la piramidele din Teotihuacan: O tânără canadiană a fost ucisă, atacatorul s-a sinucis / Cel puțin 13 turiști au fost răniți

O tânără canadiană a fost împușcată mortal luni prin împușcare la piramidele din Teotihuacan, o atracție turistică importantă din Mexic, de către un bărbat mexican care s-a sinucis ulterior, au anunțat autoritățile citate de AFP.

Cel puțin 13 turiști străini, printre care un copil columbian, au fost, de asemenea, răniți, potrivit ultimului bilanț.

Atacatorul a deschis focul în jurul prânzului în acest sit arheologic foarte frecventat din centrul țării.

Canadiana ucisă avea în jur de 20 de ani. Autorul atacului, Julio César Jasso Ramírez, era un mexican de aproximativ 30 de ani, potrivit aceleiași surse. Ambii prezentau răni prin împușcare la cap, potrivit autorităților.

Dintre cei 13 turiști străini răniți, șase au fost loviți de gloanțe, printre care un copil de șase ani. În total, trei columbieni, o canadiancă, doi brazilieni, șase americani și un rus au fost răniți.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Teotihuacan ne întristează profund”, a reacționat pe X președinta mexicană Claudia Sheinbaum. Ministra canadiană a Afacerilor Externe, Anita Anand, a denunțat pe aceeași rețea socială un „act de violență armată oribil”.

„Se trage în noi”

Atacul a avut loc pe Piramida Lunii, singura din sit pe care vizitatorii pot urca pe scări abrupte din piatră vulcanică.

Conform primelor investigații, „se pare că este vorba de o agresiune directă”, a declarat Cristobal Castañeda, ministrul Securității din statul Mexico, refuzând să ofere mai multe detalii.

Autoritățile federale au găsit „o armă de foc, o armă albă (cuțit) și muniție” la fața locului, unde poliția și Garda Națională sunt mobilizate, potrivit unui comunicat al cabinetului federal de securitate.

Clipurile difuzate pe rețelele de socializare îl arată pe atacator, cu fața ascunsă, trăgând focuri de armă intermitente cu un pistol, de pe o terasă situată la jumătatea înălțimii Piramidei Lunii, înaltă de 45 de metri.

Actualización balacera Teotihuacán pirámide de la Luna el tirador utilizó pistola calibre .38 dos personas muertas una era ciudadano @Canada Li Desong su esposa Li Delicia de Yong herida ambos 32 años. El tirador se suicidó despúes del ataque y no se ha identificado. https://t.co/ikWMILAzLs pic.twitter.com/QZzPSq89um — (Kizmar) (@antonioaranda_) April 20, 2026

„Se trage în noi, aveți grijă, trimiteți paza”, se aude o voce într-unul dintre videoclipuri.

Teotihuacan se află la aproximativ 50 de kilometri de capitală, de unde pleacă zilnic excursii pentru turiștii mexicani și străini.

Cu piramidele Soarelui și Lunii și Aleea Morților, Teotihuacan este cel mai important monument al perioadei clasice prehispanice, care a atins apogeul în Valea Mexicului între secolele I și VII.

Între ianuarie și iulie 2025, piramidele din Teotihuacan au fost al doilea sit arheologic cel mai vizitat din țară, cu aproape un milion de turiști, după cel de la Chichen Itza, conform cifrelor oficiale.