ULTIMA ORĂ „Incident violent” între piloții unui zbor FlyDubai către Tel Aviv. Avionul a pierdut 5.000 m altitudine în 2 minute și a trimis un semnal de urgență

Un „incident violent” între doi piloți a determinat o aeronavă FlyDubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv să se devieze către Arabia Saudită, potrivit surselor CNN și Reuters.

Zborul FZ1073 a fost deviat peste spațiul aerian iordanian către Arabia Saudită, transmițând un semnal general de urgență, urmat, câteva minute mai târziu, de un alt semnal de urgență care indica o posibilă interferență ilegală, potrivit Flightradar24. Aeronava Boeing 737 a transmis apoi din nou semnalul general de urgență înainte de a ateriza pe aeroportul din Tabuk din nord-vestul Arabiei Saudite.

UPDATE 11:16 Yasmin Abu Kasis, a cărei fiică Miriam se afla la bordul zborului, a spus pentru Reuters că fiica ei i-a povestit că a auzit țipete.

De asemenea, această pasageră i-ar fi relatat mamei ei că un bărbat a scos un cuțit, l-a trântit pe pilot la podea și că era sânge peste tot.

UPDATE 11:02 FlyDubai a anunțat că avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Tabuk din Arabia Saudită și toți pasagerii sunt în siguranță. Compania a spus doar că Zborul FZ1073 a avut parte de un „incident”, adăugând că va mai ofer informații suplimentare când va mai avea detalii.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a transmis și el că incidentul este sub control și că se iau toate măsurile pentru ca paagerii israelien să fie aduși în siguranță în Israel.

Avionul a pierdut 5.000 m altitudine în 2 minute

Aeronava a coborât de la aproximativ 10.000 de metri la 5.000 de metri – deasupra nord-vestului Arabiei Saudite în puțin peste două minute, în jurul orei 1:20 a.m. ET (08:20 în România), conform datelor de urmărire a zborului analizate de televiziunea americană.

Apoi, aeronava a transmis un semnal de urgență la ora 1:32 a.m. ET.

Un oficial israelian a declarat că incidentul nu a fost o deturnare, adăugând că, din câte au înțeles, a fost vorba de un incident intern legat de personalul de la bord.

Incidentul i-a determinat pe prim-ministrul și ministrul apărării din Israel să organizeze o consultare privind securitatea.

Avioane de vânătoare israeliene au fost mobilizate după ce a fost transmis semnalul de urgență, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al armatei israeliene.