Încrederea prinde putere, leul o pierde: analiștii CFA văd euro la 5,39 lei peste un an

Asociația profesioniștilor în investiții, CFA România, anticipează o reducere a ratei inflaţiei, dar chiar și așa nivelul va fi mult peste ținta Băncii Naționale, în următoarele 12 luni. CFA anticipează și o depreciere a leului până la 5,39 pentru un euro.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a crescut în septembrie cu 3,4 puncte, la 42,9 puncte, de la 39,5 puncte luna precedentă. Creșterea vine mai ales din așteptări, nu din situația prezentă. Componenta anticipațiilor a urcat cu 4,6 puncte, la 45,4 puncte, iar indicatorul condițiilor curente a crescut doar cu 1,1 puncte, la 38,0 puncte.

Chiar și după această creștere, indicatorul rămâne în zona de pesimism. Scala merge de la 0 (lipsa încrederii) la 100 (încredere deplină), iar pragul neutru este 50.

„Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătățirii anticipațiilor privind evoluția economiei românești, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanții anticipează în continuare o reducere a ratei inflației, dar și o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Optimism relativ, creștere aproape zero

Previziunile pe 12 luni explică de ce optimismul analiștilor rămâne unul relativ. Ei anticipează că ritmul de creștere reală a PIB va coborî de la 0,7%, cât este acum, la 0,1%. Altfel spus, cei care și-au îmbunătățit așteptările nu prevăd o revenire, ci o economie care aproape stagnează. Mai bine spus, prevăd o încetinire care nu se mai adâncește.

Pentru deficitul bugetar, analiștii estimează o reducere de la 7,7% la 5,5%. Aceasta ar fi o ajustare de peste două puncte procentuale, care ajută la explicarea anticipațiilor de creștere slabă.

Inflația scade, dar rămâne ridicată

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (octombrie 2027) este de 5,77%, sub nivelul anticipat în sondajul anterior și sub rata actuală de 6,61%. 54% dintre participanți cred că inflația va scădea în următoarele 12 luni. Chiar și așa, nivelul anticipat rămâne mult peste ținta BNR.

Pe piața monetară, analiștii văd ROBOR la 3 luni coborând de la 6,09% la 5,69%. Pentru titlurile de stat, însă, se așteaptă la randamente ușor mai mari: de la 6,81% la 6,84% la scadența de 5 ani și de la 7,04% la 7,10% la 10 ani. Așadar, analiștii anticipează dobânzi pe termen scurt mai mici, dar nu și un cost mai mic al finanțării pe termen lung pentru stat.

Aproape toți analiștii văd un leu mai slab

96% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Cursul mediu anticipat este de 5,3246 lei/euro peste șase luni și de 5,3893 lei/euro peste un an, față de 5,3495 lei/euro în prezent. Asta ar însemna o depreciere de aproximativ 0,7% într-un an.

Sondajul este realizat lunar de peste 15 ani, în ultima săptămână a fiecărei luni. Participă membrii Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.