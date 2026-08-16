India vrea să pregătească 10 milioane de tineri în domeniul AI în decurs de un an

Prim-ministrul indian Narendra Modi a anunțat lansarea unei inițiative naționale de a instrui zece milioane de tineri în domeniul inteligenței artificiale (AI) în următoarele douăsprezece luni, ca parte a planului său de a poziționa țara în fruntea cursei tehnologice.

„În anul următor, vom lucra pentru a oferi instruire în domeniul inteligenței artificiale pentru zece milioane de tineri, astfel încât tinerii din India să aibă capacitatea de a conduce și în lumea AI”, a declarat premierul Narendra Modi, sâmbătă, de pe zidurile Fortului Roșu din New Delhi, în timpul discursului său pentru cea de-a 80-a aniversare a Zilei Independenței, scriu EFE și Agerpres.

Măsura urmărește să transforme modelul de producție al țării asiatice și face parte din foaia de parcurs economică cu care New Delhi aspiră să devină o națiune pe deplin dezvoltată până în 2047.

India vrea să devină un lider global în tehnologiile emergente

„Nu trebuie să transformăm pur și simplu țara noastră într-o piață pentru întreaga lume. Trebuie să devenim un centru de inovație”, a afirmat Narendra Modi. Potrivit liderului indian, ecosistemul gigantului asiatic trebuie să devină un lider global în tehnologiile emergente.

Modi a legat saltul către AI de implementarea unei infrastructuri digitale publice mai mari și de consolidarea unor sectoare strategice precum semiconductorii, calculul cuantic și rețelele 6G fabricate pe plan intern.

Pentru tranziție, despre care premierul indian a apreciat că va necesita „electricitate în cantități uriașe”, India a anunțat un obiectiv de producție de energie nucleară de 100 de gigawați până în 2047 și o implementare mai mare a energiei solare.

„Acum este era AI, a tehnologiei cuantice, a spațiului, a roboticii și a centrelor de date. S-a deschis un domeniu complet nou”, a adăugat Modi.

Interesul New Delhi pentru AI provine și din doctrina sa de autosuficiență economică, „India autosuficientă”, promovată de guvernul Modi, care urmărește să transforme India într-un mare centru global pentru procesarea datelor și fabricarea de microcipuri pentru a reduce dependența externă.