Indicele ROBOR la 3 luni a crescut din nou, după două zile de stagnare

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat joi la 7,29%, de la 7,20% miercuri, potrivit datelor BNR. La începutul săptămânii indicele a fost cotat la 7,31% după care, marţi, a scăzut la 7,20%, scrie Ziarul Financiar.

O valoare apropiată a indicelui ROBOR la 3 luni, respectiv 7,28% pe an, a mai fost înregistrată în data de 23 ianuarie 2023. La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an, potrivit Știrile ProTV.

Acest indice este folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele retail în lei contractate înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei.

Undicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 7,39%, faţă de 7,36% miercuri, în timp ce ROBOR la 12 luni a ajuns la 7,44%, de la 7,41% cu o zi în urmă.

ROBOR-ul intră în componența formulei de calcul a dobânzilor variabile la creditele bancare, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. ROBOR a devenit tot mai popular odată cu creșterea ponderii creditelor acordate în lei.

În fiecare zi la oră 11:00 băncile care fac parte din grupul celor care afișează prețuri pentru ROBID –ROBOR își pun prețurile în pagină. Timp de 15 minute aceste prețuri nu pot fi schimbate. Concret fiecare bancă arată la ce preț cumpără și la ce preț vinde lichiditate pentru fiecare scadență: o zi, o săptămână, 6 luni etc.

ROBID arată prețul la care banca vrea să cumpere lichiditate și ROBOR arată prețul la care banca vrea să ofere lichiditate. Tranzacțiile la ROBID-ROBOR se fac în 5 milioane de RON, sumele nu sunt foarte mari relativ la adâncimea pieței. Scopul acestui benchmark este acela da a reda imagina REALĂ asupra situației pieței interbancare și de a oferi un benchmark pentru prețul lichidității în RON la diferite scadențe.