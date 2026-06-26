Indiferent cât de antipatici sunt acum cei din grupul său de liberali, există o întrebare pe care Rareș Bogdan are dreptate să o pună

Dacă dăm la o parte buzduganele din declarațiile recente ale lui Rareș Bogdan, o mirare e justificată la adresa actualei conduceri a PNL

Dan Motreanu e mai credibil acum decât Alina Gorghiu. Liderul botoșănean Valeriu Iftimie e sub cota de încredere a lui Robert Sighiartău.

Pentru Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Toma Petcu și ceilalți evacuați din PNL, nimeni nu ar ridica nici măcar o silabă să-i apere.

Dar, pentru că au devenit impopulari, asta nu înseamnă că tot ce spun liberalii care se opun noii conduceri trebuie trimis direct la coș.

Trecut pe linie moartă după dezastrul înregistrat de generalul Ciucă în 2024, la alegerile prezidențiale, Rareș Bogdan a evitat o vreme să vorbească public despre politica de la București. Grea tăcere, la un politician venit din postura de realizator TV. De regulă, la el se aplica expresia: cel mai periculos loc e între Rareș Bogdan și microfon.

Dar, multă vreme, a tăcut. Nu-i e caracteristic.

În rarele apariții, subiectele sale predilecte au vizat activitatea din Parlamentul European, lupta cu „progresismul” și înțepăturile la LGBT și Ursula von der Leyen. Pare că are carnetul de membru AUR vopsit prin sertare.

„Bolojan omoară cu bună știință PNL”

De câteva zile, Rareș Bogdan s-a întors însă la București cu toate armele și vorbele. La cum îl atacă pe Bolojan în ultimele zile, zici că nici cu portarul din Modrogan nu vrea să lase loc de bună ziua.

Câteva exemple din invectivele în doar două postări de europarlamentarul încă liberal:

„Bolojan omoară cu bună știință PNL”.

„A omorât economic României în ultimul an”.

„Mesia ideologic”.

„Farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat. Căruia tare-i mai place să fie lăudat, lustruit, admirat – dovadă e corul antic care-l salută dimineața, îl aduce ceai, cremă de gălbenele, recită ode”.

„Bolojan și camarila slugilor”.

„Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei”.

Însă în tot amestecul de insulte, derapaje, trimiteri homofobe și lista lungă de lucruri care i se pot reproșa lui Rareș Bogdan, există o întrebare legitimă la care liderii PNL, care sunt gata să arunce peste bord toți „trădătorii” din partid, ar trebui să răspundă. Intern și public.

Vot contra premier PNL, vot pentru premier PSD

Fără figurile de stil din textul rareșian, întrebarea este: Conducerea PNL jubila trântind în Parlament un guvern format din lideri PNL și PSD, cu premier PNL, vicepremier PNL și alți câțiva miniștri liberali. Dar acum este dispusă să voteze un guvern minoritar format EXCLUSIV din PSD, cu părintele OUG 13 în rol de premier?

Cu alte cuvinte, cum explici propriilor membri și susținători că în loc să te lupți, să negociezi în fiecare zi guvernarea și redresarea țării cu oamenii tăi la putere, le dai prin vot țara pe mână celor care ți-au trântit premierul și în care nu mai ai încredere nici să bei un pahar cu apă.

Tu, PNL duci PSD la guvernare prin votul tău. E acesta un calcul al liberalilor conduși de Bolojan?

Un singur om are de câștigat, o țară are de pierdut

Doar prin faptul că stai cu degetele încrucișate la spate și speri că pesediștii doar-doar vor da (din nou) țara în gard în speranța alegerilor din 2028?

În tot acest mărunt calcul politic electoral, dincolo de certuri și trădări, cu un președinte ambiguu și aproape compromis, cu declarații de iubire și război, un singur om, un singur politician și un singur partid au de fapt de câștigat. O țară întreagă are în cele din urmă de pierdut.

Iar în 2028, cei care astăzi speră că PNL se va întoarce salvator la putere, alături USR și UDMR, s-ar putea să redescopere soluția miraculoasă a unei coaliții cu PSD, în numele orientării „pro-occidentale”.

Pentru că, din fericire, nimeni nu poate anticipa cum vor vota oamenii în 2028. Și electoratul poate decide, din nou, împărțirea puterii, așa cum a făcut-o de atâtea ori.

Atunci, iarăși vei face o coaliție, ca să salvezi România. Sau ce-o mai fi rămas din ea.