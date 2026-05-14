Stupoare în Italia, din cauza planurilor privind o celebră galerie de artă: „O atrocitate”

Organizațiile italiene de protecție a patrimoniului au anunțat că se vor opune propunerilor de construire a unei noi clădiri în apropierea Galeriei Borghese din Roma, susținând că proiectul va afecta unul dintre cele mai renumite muzee din lume, în numele turismului de masă, informează joi Reuters.

Colecția Borghese, care reunește capodopere baroce ale lui Bernini, Caravaggio, Rafael și Tițian, este găzduită într-o vilă din secolul al XVII-lea situată într-un parc din Roma, completată de grădini amenajate și fântâni ornamentale.

Extinderea propusă, care se află abia într-o fază inițială, ar implica construirea unei noi clădiri într-o zonă adiacentă galeriei, permițând muzeului să expună o parte mai mare din colecția sa și să crească numărul de vizitatori.

În prezent, Galeria Borghese limitează accesul la 180 de persoane pe interval orar, biletele fiind adesea epuizate cu săptămâni în avans, ceea ce îi dezamăgește pe mulți dintre turiștii care vin în Roma.

Muzeul afirmă că are nevoie de mai mult spațiu, inclusiv pentru a expune lucrările păstrate în prezent în depozit, și a propus organizarea unui concurs internațional pentru proiectul arhitectural. Urmează să ofere mai multe informații despre proiect săptămâna viitoare.

Cu toate acestea, mai multe organizații din domeniul protejării patrimoniului au afirmat că preconizata construcție într-un cadru atât de sensibil riscă să afecteze echilibrul dintre artă și natură, care a supraviețuit timp de peste patru secole.

„Trebuie să sperăm cu adevărat că această atrocitate va fi anulată”, a scris asociația Prietenii Villa Borghese pe Facebook, promițând că va întreprinde acțiuni legale pentru a opri proiectul.

Istoricii de artă s-au pronunțat, de asemenea, împotriva acestui proiect.

„Simpla idee de a turna un metru cub de beton în Parcul Borghese… echivalează cu o blasfemie flagrantă la adresa patrimoniului cultural al națiunii”, a declarat Tomaso Montanari, profesor de artă și expert în barocul roman.

Consiliul Local al Romei a aprobat o misiune preliminară de documentare a muzeului, dar a precizat că aceasta nu are caracter obligatoriu și a negat informațiile potrivit cărora ar fi dat undă verde extinderii.

„Capitala Roma este interesată să se implice în această inițiativă încă de la început, pentru a asigura compatibilitatea deplină a planurilor (…) cu necesitatea de a proteja Villa Borghese”, a transmis municipalitatea într-un comunicat.

Roma a înregistrat o creștere bruscă a numărului de turiști după încheierea pandemiei de COVID-19, cu un număr record de 22,9 milioane de vizitatori care și-au rezervat anul trecut cazări în unități înregistrate, față de aproximativ 14 milioane cu un deceniu în urmă.

Această creștere a copleșit multe dintre principalele atracții turistice ale Romei, aproape 15 milioane de persoane vizitând Colosseumul anul trecut. Galeria Borghese a înregistrat un număr record de 630.760 de vizitatori în 2025, față de 506.440 cu zece ani în urmă.