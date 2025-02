Indonezia ordonă oprirea unui proiect imobiliar masiv, afiliat lui Donald Trump

Ministerul Mediului din Indonezia a ordonat companiei imobiliare PT MNC Land să oprească dezvoltarea proiectului turistic „Lido”, afiliat președintelui american Donald Trump, invocând probleme legate de gestionarea apei, a raportat joi agenția de stat Antara, citată de Reuters.

Proiectul „Lido” include un club de golf și un hotel care urmează să fie operate de Trump Organization.

PT MNC Land și Trump Organization nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Stațiunea turistică, una care ar urma să se întindă pe 3.000 de hectare, este situată la aproximativ 60 km sud de capitala Jakarta. MNC Land afirmă că vrea să construiască aici un oraș care să se întindă pe o suprafață de peste 1.000 de hectare, într-o zonă economică specială pentru turism.

Ernie Els has crafted a stunning course at Trump International Lido.



Bogor, Indonesia: Nestled among the lush landscapes of Bogor, the Trump International Golf Club Lido is intent on setting new standards in Indonesian golfing.https://t.co/vFRZUuEtEZ pic.twitter.com/nbSrCQC6PD