Inflația se menține la peste 9% pentru a șaptea lună consecutivă. Cum îi dau Khamenei și Trump peste cap toate speranțele lui Isărescu

În luna februarie 2026, comparativ cu februarie 2025 rata anuală a inflației scade la 9,3%, a transmis vineri Institutul Național de Statistică. Este a șaptea lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%.

În februarie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,31%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 11,37%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,41%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,89%.

În recentul Raport asupra inflației, calculele BNR estimau pentru finalul acestui an o țintă de 3.9%, dar conflictul din Orientul Mijlociu i-a stricat toate calculele Guvernatorului.

Într-o opinie transmisă HotNews, economistul-șef al BRD estimează că războiul din Iran va adăuga între 0.4 și 3 puncte procentuale la inflație, în funcție de cât va mai dura conflictul.

În scenariul temperat, care presupune o majorare a prețului (raportat la nivelul de preț anterior conflictului) petrolului cu circa 10-15% și a prețului gazelor în UE cu circa 15-20% în orizontul următoarelor 3 luni. După atingerea acestor vârfuri de preț se va intra într-o perioada de normalizare graduală. Efectele probabile asupra economiei românești vor fi gestionabile și oarecum în linie cu majoritatea așteptărilor: IPC, ajustat în creștere cu 0,4 – 0,6 pp datorită creșterii prețului combustibililor, spune Libocor.

În scenariul de tensiuni prelungite în regiune (zona Ormuz), care corespunde situației în care perturbările se întind pe un orizont de până la 9 luni cu costurile aferente. Reperele ipotetice de piață presupun o majorare a prețului petrolului de până la 35% și a prețului gazelor în UE de până la 50% în orizontul următoarelor 2 – 3 trimestre, cu rerutarea transportului maritim și majorarea costurilor logistice.

Efectele probabile asupra economiei românești vor fi gestionabile cu dificultate:IPC, ajustat în creștere cu 0,8 – 1,4 pp cu riscul unor efecte de runda a doua în zona serviciilor și alimentelor

Iar în scenariul de escaladare severă cu un blocaj semnificativ (șoc similar celui din 2022), în care vom asista la o majorare a prețului petrolului de pana la 85% (deja a fost atins un nivel de preț de circa 120$, echivalentul unui maxim de aproape + 65%) și a unei volatilități majore a prețului gazelor, IPC va crește cu 2,0 – 3,0 pp, arată analiza lui Florian Libocor.

„Proiectul de buget presupune o rată medie a inflației de 6,5%, pe care o considerăm probabil subestimată. Noua noastră previziune se situează la aproximativ 7,6%, cu riscuri înclinate în sus, având în vedere creșterea recentă a prețurilor petrolului. Luate împreună, aceste diferențe dintre creștere și inflație sugerează că creșterea nominală a PIB-ului ar putea ajunge la o valoare în general similară cu ipotezele autorităților, dar cu un mix mai puțin favorabil între cele două”, arată și o analiză a ING Bank..

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 25,82%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 13%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 13,55%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 9,81%, la pâine, 10,12%, și la carnea de bovine, 11,79%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 8,5%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 14,33%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,51%, iar cel al vinului cu 6,09%.

Altă majorare importantă a tarifelor se constată și peștele proaspăt, cu 8,04%, la ulei, 8,78%, la citrice, 9,94%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,88%. Există și reduceri de preț în februarie comparativ cu februarie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,82%), la fasole boabe și alte leguminoase (-4,54%), la făină (-2,29%) și mălai (-1,27%).

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în februarie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 17,21%, cele de igienă și cosmetică, cu 15,94% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,96%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,90%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,86%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,52%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,59%, transportul urban și-a majorat tariful cu 10,02%, iar cel interurban rutier cu 7,99%.

Singura scădere de preț în această categorie (servicii) a fost înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 2,2%. Tarifele serviciilor poștale care în ultimele luni își reduseseră cotele, de această dată, în februarie 2026 față de luna similară din 2025 s-au majorat cu 3,08%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din februarie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 56,92%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,15%), detergenți (9,01%), tutun și țigări (7,47%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în februarie cu 4,18%, iar combustibilii cu 4,19%. În perioada februarie 2026 – februarie 2025, spre deosebire de luna anterioară la perioadă, s-a înregistrat o singură scădere de preţ la gaze cu 4,57%.

Începând cu anul 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în februarie cu 1,54% față de ianuarie și cu 4,21% față de decembrie 2025.

Trebuie precizat faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.