VIDEO Imagini rare cu Iron Dome în acțiune ziua: O rachetă iraniană, interceptată spectaculos deasupra Israelului

Imagini apărute online arată cum o rachetă iraniană trasă de Iran asupra Israelului a fost interceptată spectaculos de cunoscutul sistem antiaerian Iron Dome.

Iron Dome are o rată extrem de ridicată de anihilare a rachetelor inamice și a reușit foarte multe interceptări, inclusiv în ultimul conflict din Orientul Mijlociu, dar sunt foarte rare imagini clare, pe timp de zi, cu el în acțiune.

Intercepția a avut loc deasupra orașului israelian Hadera, lângă centrala Orot Rabin, ale cărei coșuri de fum sunt vizibile la începutul clipului video.

În acesta se observă o pereche de interceptoare, lansate după detectarea rachetei inamice, cum se ridică pe cer și apoi încearcă să se întoarcă în direcția corectă, către țintă.

Între timp, alte două interceptoare se ridică și manevrează perfect, explodând practic în același timp la întâlnirea cu racheta iraniană.

Footage of the most beautiful interception from this war so far. pic.twitter.com/Ch3Mhw2S9n — Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026

Sistemul israelian de apărare antirachetă ‘Iron Dome’ este printre cele mai performante din lume și gradul de eficiență în interceptare este de 90%. Iron Dome a fost construit cu mult ajutor din partea SUA, dar este și o dovadă a capacităților tehnologice din sectorul militar israelian