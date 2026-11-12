Inflația urcă la 6,9% în ziua deciziei BNR. Motorina, cu 43% mai scumpă într-un an

Rata anuală a inflației a crescut în octombrie 2026 la 6,9%, de la 6,6% în septembrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică. Este a doua lună consecutivă de creștere, după minimul de 6,2% din august. Datele apar în ziua în care Consiliul de administrație al BNR se reunește în ședința de politică monetară.

În octombrie, prețurile de consum au crescut cu 0,82% față de septembrie. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,97%, serviciile cu 0,83%, iar alimentele cu 0,56%. Față de decembrie 2025, inflația cumulată ajunge la 6,3%. Indicele armonizat european (IAPC) arată o inflație anuală de 7,0%.

Creșterea lunară vine mai ales din energie și combustibili. Motorina s-a scumpit cu 2,99% într-o singură lună, benzina cu 1,99%, energia electrică cu 2,43%, iar energia termică cu 5,22%. La alimente, legumele au crescut cu 3,34% față de septembrie, iar cartofii cu 3,44%. În sens opus, biletele de avion s-au ieftinit cu 10,57% față de luna anterioară. Fără legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică, produse cu prețuri reglementate, alcool și tutun, prețurile au crescut în octombrie cu 0,53%.

Ce s-a scumpit cel mai tare în ultimul an

Pe ansamblu, serviciile s-au scumpit cu 11,23% față de octombrie 2025, mărfurile nealimentare cu 7,66%, iar alimentele cu 3,07%.

Cea mai mare creștere din tot coșul o au chiriile: +38,46%. Urmează motorina (+43,45%) și benzina (+32,91%), care țin de mărfurile nealimentare. La servicii, după chirii vin biletele de avion (+14,44%), apa, canalul și salubritatea (+13,69%) și abonamentele de televiziune (+13,10%). Îngrijirea medicală costă cu 8,41% mai mult, iar serviciile din restaurante și cafenele cu 6,15%.

La alimente, cafeaua conduce cu +12,48%. Urmează ouăle (+10,50%), laptele de vacă (+8,11%), uleiul (+7,94%) și carnea de vită (+7,17%). Pâinea s-a scumpit cu 4,50%. Câteva produse s-au ieftinit într-un an: fructele proaspete (–15,38%), mălaiul (–2,86%), cartofii (–2,53%), făina (–2,50%) și untul (–0,77%).

La mărfurile nealimentare, pe lângă carburanți, s-au scumpit energia termică (+9,61%), tricotajele (+6,74%), detergenții (+5,92%) și țigările (+5,72%). Energia electrică are o creștere anuală de 4,09%, iar gazele de 1,41%.

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Contextul

Inflația anuală a fost de 9,8% în octombrie 2025 și a urcat până la un vârf de 10,9% în mai 2026. A scăzut apoi brusc în iulie și august, când a ieșit din calcul efectul de bază al eliminării plafonării prețurilor la electricitate din iulie 2025. Din septembrie, rata a reluat creșterea. Media ultimelor 12 luni rămâne la 9,0%.

Astăzi, are loc ședinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară, unde se va lua o decizie de politică monetară și va fi aprobat Raportul asupra inflației. Dobânda de politică monetară este de 6,50% și probabil va fi păstrată până în vara anului viitor, mai ales că se estimează și o posibilă scădere anuală a PIB în trimestrul III 2026. Inflația de bază ar urma să revină în intervalul-țintă al băncii centrale abia în trimestrul IV 2027.