ING Bank redefinește conceptul de cont curent și introduce 3 tipuri de pachete cu beneficii multiple: ING Go, More și Extra

ING Bank România marchează trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent și introduce, în premieră pe piața bancară, trei opțiuni: ING Go, ING More și ING Extra, cu beneficii în plus pentru actualii și viitorii clienți ING.



Noile pachete de cont curent sunt unice pe plan local și includ, în funcție de tipul pachetului, o asigurare de afecțiuni grave de până la 100.000 de lei, dobândă preferențială de 10% pentru banii economisiți prin Round Up, sprijin pentru călătorii în siguranță, precum și multe alte beneficii menite să ofere o experiență bancară cât mai lipsită de griji.

„La ING Bank, credem că banking-ul trebuie adaptat vieții reale, în care fiecare client are libertatea de a alege serviciile și beneficiile care îi susțin stilul de viață. Inovația a fost mereu parte din ADN-ul nostru, de la produsele și infrastructura digitală prin care ele sunt accesate, până la modul în care simplificăm experiența bancară. Noile pachete de cont curent se ghidează după această filosofie: de a crea valoare acolo unde contează, economisind timp și resurse pentru clienții noștri.

Totodată, România marchează o premieră importantă în cadrul grupului ING, fiind prima țară care introduce conceptul global de pachete de cont curent pentru clienții din segmentul Private Individuals. Așadar, această lansare reprezintă nu doar o inovație la nivel local, ci și un reper strategic pentru toate țările din grupul ING care dețin această divizie.” – Eleni Skoura, Deputy CEO & Head of Private Individuals, ING Bank România

Beneficiile și serviciile incluse în noile pachete de cont curent de la ING Bank au fost validate printr-un sondaj realizat de Ipsos pentru ING Global Research, în luna noiembrie a acestui an. Conform acestuia, cele mai așteptate beneficii de către români sunt: posibilitatea de a face plăți și de a retrage bani fără comisioane (preferată de 88% dintre respondenți), dobânzi preferențiale la economii realizate prin Round Up (validată de 80% dintre respondenti), asigurarea medicală împotriva bolilor grave (78%), rate de schimb valutar competitive (76%) cât și asigurarea de călătorie pentru deținătorul cardului și familia acestuia (74%). Studiul realizat de Ipsos pentru ING a fost realizat în noiembrie 2025, la nivel urban, pe un eșantion de 1610 persoane, cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani.

Asigurarea de boli grave și asigurarea de călătorie, părți integrante ale pachetelor ING More și ING Extra

Asigurarea pentru boli grave reprezintă un element esențial în alegerea unui potențial cont curent de către români, conform studiului realizat de Ipsos pentru ING în noiembrie 2025. Pentru 36% dintre respondenți, aceasta reprezintă un element decisiv în alegerea unui cont curent, iar pentru 42% are un rol important în această etapă.

Asigurarea de afecțiuni grave pusă la dispoziție de ING Bank, parte a pachetelor de cont curent ING More și ING Extra, este disponibilă pentru titularul contului și pentru proprii copii cu vârsta de până în 18 ani. Asigurarea acoperă următoarele riscuri: diagnosticarea cu cancer, infarct miocardic acut, boala Alzheimer, pierderea totală a vederii, pierderea unuia sau mai multor membre, recomandarea efectuării unei intervenții chirurgicale ale valvelor cardiace, la nivelul aortei, transplant de organe (inclusiv măduvă) sau pentru by-pass coronarian. Valoarea asigurată pentru pachetul ING More este de 20.000 de lei, iar în cazul ING Extra este de 100.000 de lei.

În ceea ce privește asigurarea de călătorie, 1 din 3 respondenți consideră că existența acesteia poate avea un rol decisiv în alegerea unui pachet de cont bancar. În plus, alți aproape jumătate consideră că posibilitatea de a-și asigura călătoriile, pentru ei și pentru familia lor, reprezintă un argument important.

1. ING Go, servicii bancare esențiale, disponibile fără cost pentru clienții cu venit minim lunar

Construit pe fundația ING Card Complet, noul pachet ING Go răspunde nevoilor bancare de zi cu zi, oferind clienților acces la servicii bancare esențiale fără comisioane de administrare pentru cei care au un venit recurent de minim 700 lei lunar.

Ca parte din noul ING Go, clienții vor beneficia de:

Cont în lei inclus și zero costuri pentru administrarea contului, transferuri în lei sau euro, retrageri de la orice bancomat sau încasări în lei, euro sau alte valute

Dobânzi mai mari la depozite noi și dobânzi mai mici la credite

Schimb valutar preferențial, în limita a 10.000 lei/ lună

Acces la programul de loialitate Cashback Bazar.

Pentru tinerii care au între 18 și 24 de ani, ING Go nu implică niciun cost. În cazul clienților care au peste 24 de ani și nu au un venit recurent la ING de minim 700 lei lunar, taxa de administrare lunară a contului ING Go este de 9 lei/ lună și, începând cu luna aprilie 2026, va fi de 15 lei/ lună.

Clienții ING care optează pentru pachetele ING More sau ING Extra până pe 31 mai 2026 beneficiază de o perioadă de testare gratuită de 3 luni de la momentul activării

2. ING More, pentru cei care își doresc mereu mai mult de la banking

Pachetul ING More aduce o premieră pe piața bancară, combinând servicii bancare de top cu beneficii concepute pentru a susține libertatea clienților de a se bucura de viața de familie sau de vacanțe, în deplină siguranță.

ING More înseamnă:

Cont în lei inclus și zero costuri pentru administrarea contului, transferuri în lei sau euro, retrageri de la orice bancomat sau încasări în lei, euro sau alte valute

Card Visa Gold inclus

Dobânzi mai mari la depozite noi și dobânzi mai mici la credite noi

Dobândă de 10% pentru economiile realizate prin serviciul Round Up

Schimb valutar preferențial, în limita a 10.000 lei/ luna

Asigurare de boli grave pentru client și copii în limita a 20.000 lei

Asigurare de călătorie pentru întreaga familie și asistență rutieră în România și întreaga Europă

3 intrări gratuite pe an în lounge-urile aeroporturilor din București,Timișoara și Cluj

Discount de 12% la serviciul BlackCab

Costul lunar pentru ING More este de 39 de lei/lună.

3. ING Extra, pentru cei care își doresc ceva în plus și aleg avantaje extra

ING Extra este conceput pentru cei care își doresc acces la servicii bancare de top, asigurări și beneficii premium, gândite să susțină libertatea de a trăi.

Pentru un cost lunar de 220 lei, clientii ING Extra vor avea acces la:

Cont în lei inclus și 0 costuri pentru administrarea contului, transferuri în lei sau euro, retrageri de la orice bancomat sau încasări în lei, euro sau alte valute

0 costuri pentru administrarea conturilor în valută și transferuri în alte valute

Card Visa Platinum inclus

Dobânzi mai mari la depozite noi și dobânzi mai mici la credite noi

Dobândă de 10% pentru economiile realizate prin serviciul Round Up

Schimb valutar preferențial nelimitat

Asigurare de boli grave pentru client și copii în limita a 100.000 lei

Asigurare de călătorie pentru întreaga familie și asistență rutieră în România și întreaga Europă

Acces gratuit (Priority Pass) la lounge-urile aeroporturilor din toată lumea, cât și în cele din București, Timișoara și Cluj

Discount de 15% la serviciile Black Cab.

Noile pachete de cont curent ING Go, More și Extra sunt disponibile clienților băncii din data de 17 decembrie 2025.



Clienții care vor dori să acceseze pachetul ING More sau ING Extra vor putea face acest lucru direct din Home’Bank sau în agenția unde și-au deschis cont.

Cei care vor opta pentru aceste pachete până la data de 31 mai 2026 vor beneficia de o perioadă de grație de 3 luni de la momentul activării, timp în care se pot bucura de beneficii fără nicio taxă și fără niciun angajament, întrucât pot renunța oricând la acestea.

ING

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

Societatea este în tranziție către o economie cu emisii de carbon reduse. La fel și clienții noștri, la fel și ING. Finanțăm deja multe activități sustenabile, dar în continuare finanțăm mai multe care nu sunt. Vezi progresul nostru de până acum pe ing.com/climate.

Articol susținut de ING Bank