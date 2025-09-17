Îngrijirea la domiciliu în România: confort cu riscuri 

Îngrijirea la domiciliu a devenit o alternativă din ce în ce mai frecventă în România. Le permite pacienților, în special persoanelor în vârstă, să rămână într-un mediu familiar și cu un nivel sporit de confort. Totuși, această opțiune implică și responsabilități esențiale. Fără o igienă riguroasă și fără utilizarea corectă a consumabilelor medicale, riscurile de complicații sunt ridicate.

Unul dintre aspectele de bază, dar și cele mai importante în acest context, este gestionarea incontinenței. Scutece pentru adulți pot fi folosite în acest caz și reprezintă o soluție de ultima generație, nu doar simple produse absorbante. Acestea includ materiale cu retenție ridicată, structuri respirabile și chiar indicatori de umiditate care ajuta la gestionarea incontinenței. Datorită acestor inovații, ele ajută la prevenirea iritațiilor, infecțiilor cutanate și a problemelor care, în cazul pacienților imobilizați, pot duce la apariția escarelor. Utilizarea alezelor de unică folosință, absorbante si impermeabile reduc în mod drastic riscul de contaminare. Alezele cu microclimă reprezintă o soluție practică de a lupta împotriva riscului de apariție al escarelor și totodată oferă o absorbție sporită prin gelifiere, reținând în interior lichidele contaminate și germenii.

Persoanele imbobilizate la pat sunt expuse riscului de apariție al escarelor, iar pe piața de profil există soluții atat pentru combaterea riscului de aparție al escarelor dar și pentru tratarea eficientă a acestora.

Cremele cu bariera antiescare cat si pansamentele cu spuma poliuretanica sau impregnate cu ioni de argint ofera o solutie eficienta de tratament al escarelor.

Administrarea intravenoasă: un punct critic

Dincolo de igiena zilnică, îngrijirea la domiciliu implică și proceduri delicate, cum ar fi administrarea intravenoasă. O seringă reutilizată sau manipulată necorespunzător poate transmite infecții grave, iar o canulă menținută mai mult decât este recomandat crește riscul de complicații.

De asemenea, o branulă montată incorect sau menținută prea mult timp poate deveni un factor de risc. Plasturii speciali pentru puncții intravenoase și pentru cateterele de hemodializă sunt indispensabili pentru fixare și protecție.

Specialiștii insistă asupra necesității de a utiliza exclusiv materiale sterile de unică folosință, precum seringi și pansamentele speciale pentru catetere și puncții. Aceste măsuri, deși simple, fac diferența dintre un tratament sigur și o infecție care poate necesita spitalizare.

Îngrijitori în prima linie: protecție obligatorie

Îngrijitorii, fie că sunt membri ai familiei sau profesioniști, trebuie să lucreze întotdeauna cu echipament de protecție. Mănusi medicale, halatele medicale și, în cazul procedurilor invazive, îmbrăcămintea specială întărită sunt esențiale pentru a reduce riscul de contaminare atât pentru pacient, cât și pentru îngrijitor. Echipamentele de protecție pot avea semne distincte care să dovedească eficacitatea împotriva contaminării biologice. Legislația din domeniul echipamentelor de protecție prevede anumite cerințe, respectiv semne, care trebuie să fie incluse pe ambalajul produsului pentru a fi garantată siguranța utilizatorului. Mai exact semnul de protecție virală, in cazul mănusilor de protecție, conform standardului EN 374 reprezintă garanția protecției biologice a utilizatorului.

Inovații care fac diferența

Progresele în materie de consumabile medicale au contribuit la reducerea riscurilor asociate îngrijirii la domiciliu și în spital. De la pansamente din spumă de poliuretan pentru tratarea escarelor până la seringi cu ac retractabil sau mănuși antimicrobiene, tehnologia medicală actuală oferă soluții concepute pentru a proteja sănătatea în medii vulnerabile.

O provocare în creștere în România

Odată cu îmbătrânirea accelerată a populației, cererea pentru îngrijiri la domiciliu va continua să crească. Pentru ca această tendință să nu ducă la o creștere a complicațiilor, este esențială combinarea informației accesibile, a produselor de calitate și a formării adecvate pentru îngrijitori.

Studiile internaționale arată că aproximativ 3,5% dintre pacienții îngrijiți la domiciliu dezvoltă infecții, iar o parte dintre aceștia necesită spitalizare de urgență. Totodată, la nivel european, peste 4 milioane de pacienți anual suferă de infecții asociate îngrijirii medicale, ceea ce confirmă că riscul de contaminare este unul real și major, atât acasă, cât și în unități medicale.

În spitale, pacienții sunt expuși suplimentar la infecții nosocomiale. Printre cauzele principale: manipularea incorectă a perfuziilor și branulelor, utilizarea deficitară a mănușilor chirurgicale și a mănușilor nitril, precum și lipsa de monitorizare a cateterelor.

Cadrele medicale trebuie să rămână vigilente și să folosească în mod constant echipamente de protecție.

În acest context, platforme precum Zenovo, au devenit un sprijin relevant: oferă familiilor dar și specialiștilor din domeniu, soluții practice — de la scutece pentru adulți și mănuși de protecție până la pansamente pentru escare — alături de resurse utile care facilitează o îngrijire mai sigură și mai demnă la domiciliu.

Articol susținut de Zenovo