Îngrijorare mare la FRF. Lucescu este grav suferind

Mircea Lucescu este în aceste momente internat la Spitalul Universitar din București. Iar starea lui, conform mai multor surse medicale consultate de GOLAZO.ro, nu este deloc bună.

Starea lui Mircea Lucescu este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

GOLAZO.ro nu va dezvălui diagnosticul, pentru că e o chestiune intimă și sensibilă, ci doar analizăm consecințele sale sportive.

Aflat într-un program național de tratament cronic, conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, selecționerul are nevoie de atenție și de tratament. Federalii iau în calcul și varianta că Lucescu nu va fi apt medical pentru a se putea implica 100% la meciurile de baraj, așa că deja se gândesc și la alte variante.