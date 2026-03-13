O navă turcească a primit voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

O navă deținută de Turcia, care aștepta în apropierea Iranului, a primit permisiunea de a traversa Strâmtoarea Ormuz după ce autoritățile turce au obținut acordul Teheranului, a declarat ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, citat de Reuters.

În declarațiile făcute joi pentru presa turcă și publicate vineri, Uraloglu a precizat că Ankara a emis cea mai înaltă alertă de securitate pentru strâmtoare și a menținut contactele cu oficialii iranieni în legătură cu situația celorlalte 14 nave deținute de Turcia aflate în zonă.

„Cincisprezece nave (cu proprietari turci) se aflau acolo; am obținut permisiunea autorităților iraniene pentru una dintre ele, care utilizase un port iranian, iar aceasta a trecut”, a spus Uraloglu.

Ministerul a precizat că nava care a trecut prin strâmtoare a fost Rozana. Acesta a adăugat că navele deținute de Turcia aveau un total de 171 de membri ai echipajului în zonă.

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului a oprit efectiv trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, blocând petroliere și alte nave, ceea ce a alimentat îngrijorările cu privire la aprovizionarea globală cu energie.

Donald Trump a declarat că Statele Unite vor escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz, dacă va fi necesar, adăugând – într-un interviu acordat Fox News și difuzat vineri – că SUA vor lovi Iranul „foarte dur în săptămâna viitoare”.

Întrebat despre ajutorul acordat petrolierelor pentru a traversa această strâmtoare strategică, Trump a răspuns: „Am face-o dacă ar fi nevoie. Dar, știți, sperăm că lucrurile vor decurge foarte bine. Vom vedea ce se va întâmpla.”

„Îi vom lovi foarte tare în următoarea săptămână”, a adăugat el în interviul cu Brian Kilmeade de la Fox, difuzat parțial în cadrul emisiunii „Fox & Friends”.