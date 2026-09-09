Îngrijorări la Kiev că Rusia se pregătește să testeze un nou tip de rachetă cu un atac în vestul Ucrainei
Rusia intenționează să efectueze până la sfârșitul anului 2026 testele finale ale unei noi rachete balistice, care în prezent nu are un nume, cu o rază de acțiune de aproape 1.000 de kilometri și ar putea folosi vestul Ucrainei pentru testarea sistemului prin atacarea acestei regiuni, scrie The Kyiv Independent.
General-maiorul Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției de Informații Militare a Ucrainei (HUR), a făcut această evaluare în cadrul unei reuniuni recente a Consiliului Interparlamentar Ucraina-NATO.
„Potrivit estimărilor noastre, Rusia intenționează să efectueze până la sfârșitul acestui an testele finale ale unui nou tip de rachetă balistică, cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri”, a declarat Skibițki.
Serviciile de informații ucrainene consideră că Rusia ar putea încerca să lovească ținte din vestul Ucrainei în cadrul procesului de testare a noului sistem.
Skibițki a declarat de asemenea că Rusia intensifică atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei, în încercarea de a provoca o criză socială și economică. Potrivit acestuia, Moscova mai urmărește să își mărească producția de rachete balistice și să le extindă raza de acțiune.
Ofițerul ucrainean a îndemnat partenerii Ucrainei să consolideze sancțiunile împotriva Rusiei și să limiteze accesul acesteia la componente străine utilizate în producția de arme cu rază lungă de acțiune.