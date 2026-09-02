Îngrijorate de influența tot mai mare a Chinei asupra micuțelor țări insulare din Pacific, SUA și Australia le alocă sute de milioane de dolari

Australia și Statele Unite au anunțat miercuri o finanțare comună de 580 de milioane de dolari pentru insulele din Pacific, în contextul în care cele două țări se confruntă cu China pentru influență în regiune, scrie Reuters.

Contribuția SUA este mai mică, de 150 de milioane de dolari, însă Reuters notează că aceasta reprezintă unul dintre cele mai vizibile semnale publice ale administrației Trump că SUA va continua să fie implicată în Pacific, după ce anul trecut a desființat Agenția pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Finanțarea a fost anunțată Christopher Landau, secretarul de stat adjunct al SUA, în cadrul reuniunii din acest an a Forumului Insulelor din Pacific. Reuniunea desfășurată anul acesta în Palau vine după o creștere a influenței Chinei în ultimii ani, prin intermediul granturilor, proiectelor de infrastructură și donațiilor.

Printre acestea se numără donarea unui complex de clădiri prezidențiale în Vanuatu, un parteneriat strategic cuprinzător cu Insulele Solomon, care include un acord privind cooperarea în domeniul polițienesc, precum și un parteneriat strategic cuprinzător cu Insulele Cook.

Acțiunile Chinei obligă SUA să se implice mai mult în Pacific, afirmă un expert

„Măsurile Chinei în regiune reprezintă un factor care obligă SUA să înțeleagă necesitatea unei implicări mai deliberate”, a declarat pentru Reuters Jared Mondschein, director de cercetare la United States Studies Centre.

Finanțarea americană include 60 de milioane de dolari pentru a ajuta țările să facă față crizei energetice globale, prin extinderea capacității de stocare a combustibililor și sprijinirea stabilității rețelelor electrice.

Regiunea a fost grav afectată de războiul din Iran, care a accentuat preocupările legate de securitatea energetică, afirmă Oliver Nobetau, directorul Programului pentru Insulele Pacificului din cadrul Lowy Institute.

Consecințele au dus la „încetinirea economiilor, prioritizarea serviciilor esențiale, toate acestea pe fondul unui fenomen El Niño extrem – situație care necesită sprijin din partea partenerilor externi pentru a putea fi limitată”, a adăugat el în comentarii făcute pentru Reuters.

Premierul australian Anthony Albanese. Credit line: Jason Edwards / AP / Profimedia

„Pacificul este casa noastră”, spune premierul Australiei

Australia a anunțat că va oferi 600 de milioane de dolari australieni (430 de milioane de dolari SUA) pentru combaterea traficului de droguri în regiune, inclusiv fonduri pentru intensificarea supravegherii aeriene și pentru instruirea suplimentară a polițiștilor și a oficialilor de frontieră.

„Pacificul este casa noastră și familia noastră. De aceea, este în interesul Australiei să colaboreze cu partenerii noștri din Pacific pentru a combate criminalitatea organizată”, a declarat premierul Anthony Albanese într-un comunicat.

Forumul din acest an a fost dominat de o dispută privind participarea Taiwanului.

China, care consideră Taiwanul drept propriul teritoriu, s-a opus prezenței reprezentanților insulei guvernată democratic la reuniunea anuală a forumului format din 18 membri.

Australia și Noua Zeelandă au declarat marți că blocul va decide lista invitaților.

Palau se numără printre cele trei națiuni din Pacific care au menținut relații diplomatice cu Taiwanul. Reuniunea, care a început pe 30 august, se va desfășura până pe 4 septembrie.