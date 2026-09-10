INML, probleme grave cu personalul şi cu finanţarea. Director: Datoriile Poliţiei şi ale altor beneficiari sunt aproape 5 milioane de lei

Directorul INML, medicul legist Sorin Hoştiuc, a relatat pentru News.ro despre principalele probleme cu care se confruntă Institutul, dar şi medicina legală din România, în ansamblu. Partea legată de finanţare este cea mai gravă, spune directorul INML, în acest moment datoriile diverselor instituţii beneficiare care solicită rapoarte medico-legale fiind de aproape 5 milioane de lei, mai mult decât dublu faţă de anul trecut.

Mai mult, fondurile de salarii au fost reduse cu 10%, în urma valului de tăieri din sistem. Dincolo de aceste neajunsuri sunt puţini autopsieri, situaţie care poate duce la întârzierea autopsiilor.

„Principala problemă este cea financiară, pentru că resursele care sunt alocate către sistemul medico-legal sunt total insuficiente. Şi nu numai că sunt total insuficiente, dar şi puţinele resurse care se alocau până anul trecut nu se mai alocă. De exemplu, anul trecut, în această perioadă, datoriile către INML ale Poliţiei şi celorlalţi beneficiari erau undeva pe la 2 milioane de lei, acum sunt aproape de 5 milioane de lei.

​Lucrurile astea au fost agravate şi de Ordonanţa 7, care a făcut ca institutele medico-legale să beneficieze, ca să zic aşa, de o reducere cu 10% a fondului de salarii. Şi toate aceste probleme au culminat în această perioadă cu imposibilitatea desfăşurării activităţii la limite minime, uneori. Drept dovadă, ştiţi situaţiile în care suntem puşi în imposibilitatea de a efectua autopsii în ziua următoare celei în care aduc cadavrul la INML”, spune Hoştiuc.

„Avem patru autopsieri, doi au plecat în ultimul an”

​În momentul de faţă, avem patru autopsieri, pentru că doi au plecat în ultimul an. Deci, anul trecut, în această perioadă, aveam şase. Ca să putem funcţiona în limite cât de cât normale, având în vedere încărcarea pe Bucureşti, am avea nevoie de undeva pe la 6-7 autopsieri. Pentru că vă daţi seama că să faci o autopsie e extrem de dificil şi mental, şi fizic”, a precizat medicul legist.

La ce riscuri sunt supuşi medicii legişti care fac autopsii: risc de rănire sau de a se îmbolnăvi tocmai pentru că sunt suprasolicitaţi. Apar situaţii în care autopsiile sunt amânate de pe o zi pe alta.

„În momentul în care îi suprasoliciţi pe autopsieri, există riscul de a se tăia, de a se înţepa şi foarte mulţi dintre pacienţii noştri sunt pacienţi cu risc biologic crescut: HIV, hepatite, tuberculoză, tot felul de virusuri ciudate şi aşa mai departe. Aşa că nu-i putem forţa să facă mai mult decât pot fizic să facă.

​De ieri până astăzi (n.red. de marţi, 8 septembrie până miercuri, 9 septembrie) au intrat încă şapte ordonanţe. Astăzi facem opt cazuri, pentru că avem toţi patru autopsierii, şi au rămas încă două cazuri pentru mâine. Deci, timpul de aşteptare nu este mare, este în momentul de faţă de maxim o zi, doar că, din nou, noi încercăm să nu-i facem pe aparţinători să aştepte, pentru că vă daţi seama că este o situaţie socială destul de dificilă şi încercăm să dăm defuncţii cât de repede putem.

Autopsiile sunt solicitate fie de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în Bucureşti, fie de către Serviciul Omoruri. Şi pentru a se putea face autopsia este nevoie de un act prin care organele judiciare dispun efectuarea acestei expertize”, a explicat directorul INML.

Probleme grave legate de lipsa personalului de specialitate. Foarte mulţi angajaţi din sistemul de medicină legală vor ieşi în curând la pensie şi nu vin în loc alţi specialişti care să preia munca. „În Institut în acest an va trebui să desfiinţez compartimentul de laborator medico-legal, se pensionează ambii angajaţi”.

Problemele sunt cronice și din ce în ce mai severe

​„Problemele sunt şi mai mari, pentru că foarte mulţi angajaţi din sistemul medico-legal sunt la limita pensiei. Sunt judeţe sau chiar regiuni în care, în următorii 2-3 ani, se vor pensiona mai mult de jumătate dintre medici legişti. La noi în Institut, de exemplu, în acest an va trebui să desfiinţez compartimentul de laborator medico-legal pentru că se pensionează ambii angajaţi şi va trebui să fac nişte realocări între laboratoare.

​Problemele sunt cronice, sunt din ce în ce mai severe şi fără o alocare financiară în regulă şi fără a fi sprijiniţi să aducem oameni pe care să-i pregătim în timp, pentru că nu poţi să iei un asistent, de exemplu, dintr-un spital şi să-l aduci în medicina legală, este o cu totul altă meserie, nu poţi să aduci un biolog dintr-un spital să facă acelaşi lucru la medicina legală. Deci trebuie să-i înveţi câţiva ani de zile, trebuie să existe un paralelism între cel care vine şi cel care pleacă.

​Riscul este ca expertizele să se facă din ce în ce mai târziu, riscul este ca expertizele să aibă o scădere a calităţii, lucru pe care, din nou, încercăm să-l evităm cu orice preţ, pentru că, vă daţi seama, sunt situaţii extrem de sensibile”, a explicat directorul INML.

Vor avea loc pensionări şi în laboratorul de toxicologie, lucru care va face dificilă procesarea la timp a tuturor probelor biologice. „Am mai încercat de vreo patru ori în ultimul an prin transfer, că numai aşa se putea, şi n-a vrut să vină nimeni la INML”.

Am făcut un memorandum, nu ni s-a aprobat niciun post.

„Şi în laboratorul de toxicologie, de exemplu, în lunile următoare se vor pensiona jumătate din cadrele superioare. Anul acesta presiunea a fost mai mică faţă de anii anteriori strict pe partea de laborator medico-legal, pe toxicologie, deoarece au scăzut foarte mult testările în trafic pentru droguri. Adică, dacă anul trecut făceam două, trei, 400 de analize pe lună, acum facem sub 100 la solicitarea Poliţiei.

​Deci aici am avut un oarecare respiro. Dar, din nou, în momentul în care se va reîncepe testarea în masă în trafic, dacă nu vom putea aduce personal specializat, vom fi într-o situaţie foarte dificilă.

​Noi am făcut un memorandum, nu ni s-a aprobat niciun post. Dar ulterior, la câteva zile, a venit o lege care a deblocat posturile până la sfârşitul anului. Problema este că, ok, posturile sunt deblocate, dar pentru a putea să angajăm ceva avem nevoie de buget. Pentru că noul buget de salarii pe ultimele şase luni s-a redus cu 20%. Deci asta înseamnă că dacă eu vreau să angajez o persoană va trebui să iau bani de la ceilalţi angajaţi din Institut.

​Vă daţi seama că este destul de dificil. Cu toate acestea, acum, în septembrie, deci imediat după ce s-a dat această lege, am scos un post de autopsier pentru că aici situaţia era critică. Acum suntem în cursul unui concurs pentru un post de autopsier şi sper să reuşim. Am mai încercat de vreo patru ori în ultimul an prin transfer, că numai aşa se putea, şi n-a vrut să vină nimeni la INML”, a declarat acesta.

Tarifele pentru expertizele medico-legale, neactualizate din 2002

„Pentru o culpă, expertiza costă 25 de lei. Suma la autopsie nu acoperă nici jumătate din costurile materiale cu efectuarea autopsiei”.

„O altă problemă, iarăşi, legată de partea financiară este cea a tarifelor, pentru că în momentul de faţă noi lucrăm după nişte tarife care au fost aprobate în 2002 şi în 2006 s-au tăiat patru zerouri.

​Fiecare expertiză medico-legală are un cost. Şi aceste costuri sunt extrem de depărtate de costurile reale ale analizelor. Ca să vă dau un exemplu: pentru o culpă, care înseamnă în medie câteva zeci de ore de analiză, expertiza costă 25 de lei.

​Culpa înseamnă, de multe ori, 100-200 de pagini de tehnoredactat, înseamnă zeci, sute de ore de stat, de citit, de conspectat, de analizat, de discutat în comisii cu specialişti şi aşa mai departe, costă 25 de lei. O autopsie fără analize de laborator costă 400 şi ceva de lei.

Suma, de exemplu, la autopsie nu acoperă cred că nici jumătate din costurile materiale cu efectuarea autopsiei: ai nevoie de saci, de recoltare probe, de tot felul de borcănaşe şi aşa mai departe, pe care nu le acoperi din aceşti bani. Deci finanţarea este foarte, foarte redusă. Ori, în condiţiile acestea, noi nu putem să achiziţionăm aparatură cât de cât modernă, nu putem să facem nişte proceduri mult mai sigure de transport probe, de manipulare şi aşa mai departe”, a declarat pentru News.ro directorul INML, Sorin Hoştiuc.