Înregistrarea domeniilor de internet cu extensia Sloveniei, impulsionată de dorința lui Trump de a înlocui termenul AI cu „super-inteligență”

Anunțul recent al președintelui american Donald Trump de a înlocui expresia „inteligență artificială” (IA) cu „super-inteligență” (SI) a declanșat o creștere a cererilor de înregistrare a unor domenii cu extensia de internet rezervată Sloveniei – „.si” -, au indicat marți autorități locale, transmite AFP, conform Agerpres.

Într-un discurs pronunțat săptămâna trecută în fața Adunării Generale a ONU, Donald Trump a anunțat că guvernul american va utiliza de acum înainte termenul „super-inteligență” sau „SI”, argumentând că „sună mult mai bine” și este „mult mai potrivit”.

„Expresia inteligență artificială sună ca și cum această tehnologie ar fi falsă, dar nu e falsă, este incredibilă, însă trebuie să fim prudenți”, a mai declarat președintele american, adăugând că Statele Unite vor începe să utilizeze „termenul mult mai precis de ‘super-inteligență’” în documentele lor oficiale.

„În urma acestui anunț, cererea pentru nume de domeniu cu extensia ‘.si’” a crescut foarte mult, potrivit Klarei Herman, purtătoare de cuvânt a Register.si, organismul care gestionează domeniul de internet sloven.

„De la discursul (lui Donald Trump, n.r.), constatăm o creștere importantă, dar stabilă a cererilor de utilizate a domeniilor .si”, a indicat ea pentru AFP, precizând că acest aflux nu a perturbat însă funcționarea normală nici a agenției, nici a domeniului său de activitate.

Agenția recomandă de asemenea „deținătorilor de mărci, sloganuri, denumiri de societăți și altele, care nu dețin încă un domeniu .si, să-și înregistreze unul cât mai curând posibil” pe site-ul agenției.

În timp ce circa 3.500 de domenii .si au fost înregistrate pe întreaga durată a lunii august, Register.si înregistrează în prezent în medie 3.700 pe zi după declarațiile lui Donald Trump. Potrivit datelor publicate pe site-ul agenției, numărul total de domenii .si înregistrate depășea astfel 220.000 marți.

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