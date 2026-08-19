Inspecții la Philips România și la 10 alte firme. Investigație a Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România SRL și la sediile a 10 distribuitori sau revânzători Philips care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici medical, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Controalele Consiliului au loc în cadrul investigației ce vizează o posibilă înțelegere anticoncurențială și/sau practică concertată de împărțire a pieței în cadrul procedurilor organizate de spitale și clinici medicale pentru achiziția respectivelor echipamente.

Potrivit sursei citate, distribuitorii/revânzătorii la care s-au efectuat inspecții inopinate sunt: Medical Device Store SRL, Papapostolou SRL, Dacorum Grup SRL, ABB Medtec SRL, ABB Neopuls SRL, Med Tehnica SRL, Minimed Solutions SRL, Esmed Group SRL, Pharmics SRL, Almed Investments SRL. Investigația vizează și Philips Medical Systems Nederland BV, companie cu sediul în Olanda.

Practici suspecte din 2020 încoace

Consiliul Concurenței suspectează că, „cel puțin începând cu anul 2020, companiile investigate își coordonează politicile comerciale în cadrul procedurilor de achiziție, manipulând atribuirea contractelor pentru echipamentele medicale de ultrasonografie și dispozitivelor medicale de monitorizare. Prin acest comportament s-ar fi urmărit eliminarea concurenței între distribuitorii/revânzătorii Philips Medical Systems Nederland BV/Philips România SRL, precum și între Philips România SRL și partenerii săi distribuitori/revânzătorii săi.

În acest fel, companiile nu mai concurează unele cu celelalte și nu mai exercită presiune asupra prețurilor în cadrul procedurilor de achiziții, iar concurența este restrânsă.”

Ce riscă companiile

În situația în care Consiliul Concurenței va constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, se mai arată în comunicatul de presă.

Instituția precizează că în măsura în care companiile cooperează cu autoritatea de concurență, în cadrul programului de clemență, acestea pot obține imunitate la amendă sau reduceri substanțiale ale amenzilor.